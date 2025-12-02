Acţiunile Airbus au scăzut puternic, după noi informaţii despre o problemă de calitate la zeci de aeronave A320

Airbus a cerut în weekend ca aproximativ 6.000 de aparate din clasa A320, operaționale în toată lumea, să fie ținute la sol pentru actualizări software. FOTO:Getty Images

Acţiunile gigantului european Airbus au scăzut cu până la 10% luni, după apariţia unor informaţii privind o nouă problemă de calitate identificată la zeci de aeronave din familia A320, transmite CNBC.

Defecţiunea, care ar afecta panourile fuselajului, întârzie livrarea unor aeronave, dar nu există deocamdată indicii că ar fi afectat avioane deja aflate în serviciu, potrivit Reuters. Într-un răspuns iniţial, Airbus a confirmat existenţa unei ”probleme de calitate” la un ”număr limitat” de panouri metalice A320 şi a precizat că sursa problemei a fost ”identificată şi izolată”.

Acţiunile listate la Paris ale Airbus au coborât spre cel mai mic nivel al indicelui european Stoxx 600, cu un declin de 5,4%, recuperând parţial pierderile de la începutul şedinţei.

Noua informaţie a apărut la scurt timp după ce Airbus a anunţat că majoritatea celor aproximativ 6.000 de aeronave A320 afectate de o problemă software în weekend au finalizat update-ul de software necesar.

Compania şi-a cerut scuze pentru întârzierile provocate pasagerilor şi companiilor aeriene, după ce problema, legată de radiaţii solare.

Recentul incident care a implicat o aeronavă din gama A320 a arătat că radiaţiile solare intense ar putea afecta datele critice pentru funcţionarea comenzilor de zbor, se arată în comunicatul de vineri al Airbus.

Perturbările au afectat puternic traficul aerian din SUA, Australia şi mai ales Asia, unde familia A320 reprezintă baza reţelelor pe distanţe scurte.