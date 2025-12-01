Aproape toate avioanele din clasa A320 au finalizat update-ul software solicitat de Airbus

Operaţiunile flotei Airbus revin la normal luni, după ce grupul aeronautic european Airbus a reuşit finalizarea update-ului de software mai rapid decât se estima, evitând o criză prelungită, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Multe companii aeriene, din Asia până în Europa şi Statele Unite, au anunţat că au actualizat softul ordonat de Airbus şi mandatat de autorităţile globale de reglementare, după descoperirea unei vulnerabilităţi legate de expunerea la radiaţii solare intense, într-un recent incident la un avion JetBlue A320.

Luni, Airbus a anunţat că majoritatea celor aproximativ 6.000 de avioane din familia A320 afectate de alerta de siguranţă au fost modificate, şi mai puţin de 100 de aeronave aveau încă nevoie de actualizarea softului.

Acţiunile Airbus au scăzut cu 3%, după ce au atins cel mai redus nivel din 15 octombrie, deşi analiştii au apreciat că impactul financiar ar putea fi limitat. Thales, care furnizează calculatoare de zbor, înregistra un declin al acţiunilor de 2%.

Recentul incident care a implicat o aeronavă din gama A320 a arătat că radiaţiile solare intense ar putea afecta datele critice pentru funcţionarea comenzilor de zbor, se arată în comunicatul de vineri al Airbus.