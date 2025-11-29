Peste 5.000 de avioane Airbus revin la serviciul normal, după actualizările de soft necesare din cauza radiațiilor solare

2 minute de citit Publicat la 23:34 29 Noi 2025 Modificat la 23:34 29 Noi 2025

Pe lângă A320, cel mai bine vândut model al companiei, au fost afectate și modelele A318, A319 și A321. Foto: Getty Images

Peste 5.000 de avioane Airbus revin la serviciul normal după ce au fost ținute la sol pentru scurt timp pentru o actualizare rapidă de software, relatează BBC. Gigantul aerospațial a avertizat că radiațiile solare ar putea interfera cu computerele de bord, iar actualizările sunt menite să remedieze această vulnerabilitate. Alerta Airbus a dus la anularea a mii de zboruri.

Compania Airbus, cu sediul în Franța, a declarat că aproximativ 6.000 de avioane A320 au fost afectate, majoritatea necesitând o actualizare rapidă de software. Aproximativ 900 de avioane mai vechi au nevoie de înlocuirea computerului.

Sâmbătă, ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că actualizările „au decurs foarte bine” pentru peste 5.000 de avioane și că mai puțin de 100 mai au nevoie de actualizare.

La rândul său, directorul general Airbus, Guillaume Faury, și-a prezentat scuzele pentru ceea ce a numit „provocări și întârzieri logistice”. El a spus că echipele lucrează pentru ca actualizările să fie finalizate „cât mai rapid posibil”.

Mii de zboruri, perturbate de alerta Airbus

Sâmbătă dimineață, mai multe zboruri Air France de pe și către aeroportul Charles de Gaulle din Paris au fost întârziate sau anulate.

American Airlines a declarat că se așteaptă la „întârzieri operaționale”, dar a adăugat că marea majoritate a actualizărilor vor fi efectuate până sâmbătă.

Delta Airlines a spus că se așteaptă ca impactul asupra operațiunilor sale să fie limitat.

Autoritatea de Aviație Civilă din Regatul Unit a anunțat că operatorii aerieni din țară au lucrat peste noapte pentru a implementa actualizarea și că traficul aerian nu a fost serios afectat.

De asemenea, sâmbătă, EasyJet a anunțat că a finalizat actualizarea pe „un număr semnificativ” dintre aeronavele sale și că intenționează să opereze normal.

Wizz Air funcționează, de asemenea, normal, după ce a implementat actualizările peste noapte.

În Australia, compania low-cost Jetstar a anulat 90 de zboruri. Majoritatea aeronavelor sale au trecut acum prin actualizare, dar sunt așteptate unele perturbări și în weekend.

Air New Zealand a ținut la sol avioanele A320, dar toate zborurile au fost reluate după finalizarea actualizării.

Cum a descoperit Airbus vulnerabilitatea

Airbus a descoperit problema după ce un avion JetBlue Airways care zbura între SUA și Mexic a pierdut brusc altitudine și a aterizat de urgență în octombrie. Cel puțin 15 persoane au fost rănite.

Compania a identificat o problemă la software-ul de calcul al altitudinii aeronavei și a constatat că, la altitudini mari, datele pot fi corupte de radiațiile intense eliberate periodic de Soare.

Pe lângă A320, cel mai bine vândut model al companiei, au fost afectate și modelele A318, A319 și A321.

Avioanele mai vechi care necesită computere noi rămân încă la sol. Durata înlocuirii va depinde de disponibilitatea acestor computere.