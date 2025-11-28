Wizz Air reacționează după ce Airbus a anunțat "modificări imediate" la peste 6000 de avioane: "Zborurile din weekend pot fi afectate"

2 minute de citit Publicat la 23:09 28 Noi 2025 Modificat la 23:09 28 Noi 2025

Wizz Air a confirmat că unele dintre aparatele sale se află printre cele vizate de anunțul Airbus. Foto: Hepta

Operatorul ungar low cost Wizz Air a confirmat, vineri seară, că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 care vor suferi modificări urgente, notează Agerpres.

Airbus a anunțat, mai devreme în cursul vineri, că mii de aeronave din întreaga lume vor avea nevoie de actualizări software și, în unele cazuri, de intervenții la nivel hardware, după un incident de la finele lunii trecute, în urma căruia un aparat A320 a fost nevoit să aterizeze de urgență în Florida.

"Wizz Air a programat deja activitățile de mentenanță necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate.

În consecință, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate. Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site sau în aplicația mobilă Wizz Air vor fi anunțați cu privire la orice modificare de program.

Siguranța clienților, a echipajului şi a aeronavelor este întotdeauna prioritatea noastră absolută.

Ne cerem scuze pentru orice neplăceri cauzate de aceste circumstanțe, aflate în afara controlului nostru direct", au transmis reprezentanții companiei aeriene.

Airbus: Radiațiile solare intense pot afecta datele critice pentru funcționarea comenzile de zbor

Grupul aeronautic european Airbus a anunțat, vineri, că a ordonat o modificare imediată a softului la un număr important din familia de avioane A320, cele mai bine vândute.

Surse din industrie au declarat pentru Reuters că ar putea fi afectate aproximativ 6.000 de avioane, adică mai mult de jumătate din flota globală.

Recentul incident din Tampa, Florida, care a implicat o aeronavă din gama A320 a arătat că radiațiile solare intense ar putea afecta datele critice pentru funcționarea comenzilor de zbor, se arată într-un comunicat al Airbus.

"Airbus recunoaște că aceste recomandări vor duce la perturbări operaționale cu care se vor confrunta pasagerii şi clienții", a precizat producătorul european.

Cum s-a desfășurat incidentul care a determinat Airbus să ordone modificări la peste 6.000 de avioane

La finele lunii trecute, un aparat A320 al JetBlue Airways a decolat de pe Aeroportul Internațional Cancun din Mexic îndreptându-se spre Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey.

Însă aeronava nu a mai ajuns la destinație și a efectuat o aterizare de urgență la Tampa, statul american Florida.

JetBlue a declarat că aparatul său a suferit o pierdere de altitudine, după ce piloții au avut probleme cu controlul zborului.

Ei au anunțat autoritățile aeroportuare că sunt răniți la bord.

La aterizare, pasagerii au fost evaluați și preluați de personal medical.

Presa de peste Ocean a consemnat că până la 20 de persoane au fost transportate la spitalele locale cu răni care nu le-au pus viața în pericol.

Avionul a fost retras din serviciu pentru inspecție, iar investigația a determinat Airbus să facă anunțul de vineri, care imobilizează jumătate din flota globală.