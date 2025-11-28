Airbus face schimbări imediate la modelul A320, după ce un zbor a pierdut altitudine și a aterizat de urgență. 6000 de avioane afectate

2 minute de citit Publicat la 21:20 28 Noi 2025 Modificat la 21:20 28 Noi 2025

Aparat Airbus A320 venind la aterizare. Modificările ordonate de Airbus, vineri, afectează circa 6.000 de avioane în toată lumea. Foto: Hepta

Producătorul aeronautic european Airbus a ordonat o schimbare imediată la programele software pentru mii de avioane din familia A320, scrie presa internațională.

Surse din industrie spun că modificarea implică intervenții la aproximativ 6.000 de avioane, ceea ce înseamnă peste jumătate din flota globală A320.

Pentru aproximativ două treimi din avioanele vizate modificările vor duce la o imobilizare la sol relativ scurtă.

Aceste aparate ar urma să revină la o versiune software anterioară.

De asemenea, este posibil ca sute de avioane să fie nevoite să sufere schimbări la nivel hardware, ceea ce înseamnă că vor fi scoase din funcțiune săptămâni întregi.

Este de așteptat ca amploarea operațiunii să provoace perturbări semnificative, chiar înainte de cel mai aglomerat weekend de călătorii din acest an în Statele Unite.

Modificările la A320, decise după o aterizare de urgență în Florida

„Airbus recunoaște că modificările vor duce la perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”, a arătat producătorul aeronautic.

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației va emite o directivă de navigabilitate de urgență, a mai transmis Airbus.

Potrivit companiei, schimbarea softului la A320 a fost decisă după un incident recent cu o astfel de aeronavă.

În urma investigațiilor, specialiștii au ajuns la concluzia că radiațiile solare intense pot corupe date esențiale pentru funcționarea comenzilor de zbor și că se impun modificări la sistemele computerizate.

Incidentul care a declanșat acțiunea masivă a Airbus s-a petrecut în timpul unui zbor al companiei JetBlue de la Cancun, Mexic, la New Jersey, Statele Unite, pe 30 octombrie.

Zborul 1230 a efectuat o aterizare de urgență la Tampa, Florida, iar mai multe persoane au fost transportate la spital, după o problemă la sistemul de control a zborului a determinat o scădere bruscă altitudinii.

Conform datelor Airbus, în prezent există aproximativ 11.300 de aeronave din familia A320 în operare în întreaga lume.

Cum s-a desfășurat incidentul care a determinat Airbus să ordone modificări la 6.000 de avioane

La finele lunii trecute, un aparat A320 al JetBlue Airways a decolat de pe Aeroportul Internațional Cancun din Mexic îndreptându-se spre Aeroportul Internațional Newark Liberty din New Jersey.

Aeronava a efectuat o aterizare de urgență la Tampa, statul american Florida.

JetBlue a declarat că aeronava a suferit o pierdere de altitudine, după ce piloții au avut probleme cu controlul aparatului.

Ei au anunțat autoritățile aeroportuare că sunt răniți la bord.

La aterizare, pasagerii au fost evaluați și preluați de personal medical.

Presa de peste Ocean a consemnat că până la 20 de persoane au fost transportate la spitalele locale cu răni care nu le-au pus viața în pericol.

Avionul a fost retras din serviciu pentru inspecție, iar investigația a determinat Airbus să facă anunțul de vineri, care imobilizează jumătate din flota globală.