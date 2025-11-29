Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate

Modificat la 00:25 29 Noi 2025

Publicat la 00:16 29 Noi 2025

2 minute de citit Publicat la 00:16 29 Noi 2025 Modificat la 00:25 29 Noi 2025

Zeci de zboruri au fost anulate în Franța, în timp ce o companie americană a identificat sute de aeronave afectate de problema semnalată de Airbus la aparatele din famila A320. Foto: Hepta

Treizeci și cinci de zboruri au fost anulate, vineri seară, în Franța, inclusiv zece de pe aeroporturile din Paris, după ce producătorul european Airbus a ordonat modificări imediate la aeronavele A320, în urma anchetei unei aterizări de urgență petrecute la finele lunii trecute.

France Info notează că Airbus a cerut ca aproximativ 6.000 de aparate din familia A320, operaționale în toată lumea, să fie ținute la sol pentru actualizări software și, în anumite cazuri, pentru intervenții hardware.

Intervențiile ar fi menite să remedieze o vulnerabilitate a acestor avioane la radiațiile solare.

Potrivit France Info, de pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle au fost oprite zborurile de seară spre Marsilia, Barcelona, Oslo, Montpellier, Bologna, Milano și Istanbul.

De pe aeroportul Orly au fost anulate zboruri spre Nisa și Ajaccio.

Ce companii erau afectate, vineri seara, de problemele aeronavelor Airbus

Sky News relatează că următoarele companii aeriene au fost afectate în grade diferite de problema comunicată de Airbus, cu precizarea că lista va fi, probabil, completată în orele următoare:

Wizz Air

British Airways

EasyJet

Avianca

American Airlines

Air India

Lufthansa

Nivelul de impact diferă de la o companie la alta.

British Airways are trei aeronave afectate și nu se așteaptă la un impact operațional semnificativ.

EasyJet admite că se așteaptă ca problema semnalată de Airbus să ducă la „unele perturbări” și adaugă că își va informa direct clienții în acest caz.

American Airlines a comunicat că a identificat rapid 340 de aeronave A320 care ar putea fi afectate.

Compania precizează că a început actualizarea software și se așteaptă ca „marea majoritate” a intervențiilor să fie finalizate în curând.

Wizz Air anunțat că unele dintre zborurile sale din weekend ar putea fi afectate, iar Air India a precizat că s-ar putea confrunta cu întârzieri.

Problema depistată la avioanele Airbus A320 afectează suprafețele de control al zborului

Problema software a fost descoperită cu ocazia unui zbor JetBlue de la Cancun, Mexic, la Newark, New Jersey, pe 30 octombrie.

Aparatul a suferit o pierdere bruscă de altitudine, în urma căreia 15 persoane au fost rănite.

Piloții au efectuat o aterizare de urgență în Tampa, Florida.

Ulterior, timp de săptămâni, Airbus a investigat până a aflat cauza incidentului.

Astfel, conform rezultatelor anchetei, radiația solară a corupt datele de la elevatoarele avionului.

Elevatoarele sunt suprafețe mobile de control al zborului și se află, de regulă, în partea din spate a aeronavelor.

Mișcarea acestor suprafețe dirijează avionul în sus și în jos.

Coruperea datelor ca urmare a efectului radiațiilor este cunoscută sub numele de „bit flip” (inversiune a biților, cu referire la felul în care este stocată informația în sistemele informatice, sub formă de 0 și 1).

Fenomenul prezintă riscuri și pentru navele spațiale, care operează în spațiu, unde radiația solară este foarte puternică în absența atenuării prin absorbție atmosferică.

Pentru a rezolva situația, proiectanții aeronavelor pot recurge la întărirea protecției componentelor electronice la radiații sau pot încărca în sistem programe de corectare a erorilor.

Potrivit Airbus, se speră că actualizarea software a sistemelor computerizate din aparatele familiei A320 va rezolva problema.