Cum afectează radiațiile solare componentele electronice ale aeronavelor. Ce se știe până acum despre alerta Airbus

Airbus a cerut ca aproximativ 6.000 de aparate din clasa A320, operaționale în toată lumea, să fie ținute la sol pentru actualizări software. FOTO:Getty Images

Airbus a cerut ca aproximativ 6.000 de aparate din clasa A320, operaționale în toată lumea, să fie ținute la sol pentru actualizări software și, în anumite cazuri, pentru intervenții hardware. Intervențiile ar fi menite să remedieze o vulnerabilitate a acestor avioane la radiațiile solare.

Fostul comandant Qantas, dr. Ian Getley, care deține un doctorat în radiațiile cosmice și solare în aviație, explică faptul că zborurile pot fi afectate de ejecțiile de masă coronală (CME), fenomene în care plasmă este aruncată de pe suprafața Soarelui în spațiu, scrie BBC.

Potrivit lui, cu cât CME-ul este mai puternic, cu atât crește probabilitatea de apariție a unor probleme la nivelul sateliților și al echipamentelor electronice ale aeronavelor care zboară la aproximativ 8,5 km.

O ejecție de masă coronală eliberează particule puternic încărcate, care pătrund în atmosfera Pământului. Acestea generează, la rândul lor, și mai multe particule încărcate în straturile superioare ale atmosferei, ceea ce poate afecta sistemele electronice ale avionului.

Fostul pilot spune că a început să cerceteze aceste fenomen după un zbor efectuat în 2003, între Los Angeles și New York, în timpul căruia a experimentat direct acest fenomen.

Ce știm până acum despre alerta Airbus

Descoperirea faptului că niște computere instalate pe unul dintre cele mai utilizate avioane de pasageri ar putea fi vulnerabile la interferențele solare a dus la anulări masive de zboruri.

Gigantul aerospațial european Airbus a avertizat că zborurile vor fi perturbate după ce a declarat că trebuie să efectueze actualizări software imediate pentru mii de avioane ale sale.

Se crede că peste 6.000 de avioane, în principal modelul A320, ar fi afectate.

Problema a apărut într-un weekend important de sărbătoare în SUA, țară unde își desfășoară activitatea patru dintre cei mai mari operatori de modele A320: American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue și United Airlines.

Problema a fost descoperită după ce o aeronavă JetBlue, aflată în ruta Mexic-Statele Unite, a suferit o „scădere bruscă de altitudine” în octombrie.

Se crede că incidentul a fost cauzat de interferența radiațiilor solare intense, care au bruiat datele dintr-un computer care controlează elevația aeronavei.

Perturbările pe aeroporturile din Marea Britanie au fost limitate până acum, deși mai multe companii aeriene din întreaga lume au raportat anulări.