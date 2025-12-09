Activiștii MAGA fac presiuni ca Trump să blocheze achiziția Warner Bros de către Netflix: “Familia Obama va prelua controlul"

Donald Trump a subliniat că va fi implicat personal în orice proces de aprobare a tranzacției. FOTO: Hepta

În timp ce administrația Trump analizează ofertele duble din partea Netflix și Paramount pentru a cumpăra gigantul Warner Bros. Discovery, un grup de influenceri de dreapta lansează acuzații împotriva Netflix pentru legăturile sale cu fostul președinte Barack Obama și cere președintelui SUA să blocheze tranzacția, potrivit Washington Post.

„Totul se rezumă la preluarea controlului asupra mass-media de către familia Obama”, a scris activistul Jack Posobiec pe X, referindu-se la o înțelegere încheiată de Netflix în 2018 cu compania de producție a lui Barack și Michelle Obama, Higher Ground.

Într-o postare care a fost redistribuită de aproape 10.000 de ori pe platforma de socializare a lui Elon Musk, podcasterul conservator Benny Johnson a numit acordul de 83 de miliarde de dolari al Netflix pentru cumpărarea Warner Bros. Discovery „cea mai periculoasă consolidare media din istoria Americii”. El a sugerat că „super-donatorii democrați care conduc Netflix vor deține acum monopolul asupra divertismentului pentru copii”.

Activista de dreapta, asociată cu mișcarea MAGA, Laura Loomer s-a concentrat și asupra lui Susan Rice, fosta consilieră pentru securitate națională a lui Obama și ambasador la ONU, care face parte din consiliul de administrație al gigantului de streaming.

Cea mai mare fuziune media din istoria recentă

Presiunea comentatorilor de a prezenta Netflix ca fiind aliniat cu democrații și cu o agendă liberală se adaugă la controversele și intrigile care înconjoară ceea ce ar fi una dintre cele mai mari fuziuni media din istoria recentă.

Aceasta echivalează cu un apel online din partea MAGA către administrația Trump care are autoritatea de a revizui o tranzacție de această amploare în conformitate cu legile antitrust și s-a arătat dispus să intervină în tranzacțiile media.

Johnson, Posobiec și Loomer fac parte dintr-o clasă ascendentă de comentatori ai noilor media, cu gândire conspirativă și pro-Trump, care s-au bucurat de acces special la administrație. Nu este încă clar dacă mesajul lor despre Netflix își găsește un public la Casa Albă.

„Nu am nicio idee ce gândesc”, a spus Loomer printr-un mesaj text când a fost întrebată dacă oficialii Trump ascultă criticile ei la adresa acordului. Posobiec a declarat marți printr-un mesaj text că nu a vorbit direct cu nimeni de la Casa Albă despre preocupările sale, dar a spus că a evidențiat problema în emisiunea sa și „a subliniat temele «Woke»” din programele sale, despre care susține că nu existau înainte de acordul dintre soții Obama și Netflix.

Trump le-a spus reporterilor luni că nu știe suficient despre oferta Paramount pentru a se pronunța asupra ei. „Niciunul dintre ei nu este un prieten deosebit de bun de-al meu”, a spus el, referindu-se aparent la directorul executiv al Paramount, David Ellison, și la co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos. „Vreau să fac ceea ce este corect.”

Cota de piață a Netflix în streaming ar putea fi o „problemă”, a precizat Donald Trump care a subliniat că va fi implicat personal în orice proces de aprobare de către autoritățile de reglementare.

Paramount Skydance a lansat propria ofertă pentru a prelua Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance a lansat luni propria ofertă nesolicitată pentru a prelua Warner Bros. Discovery. Compania a declarat investitorilor că acordul său, care beneficiază de sprijin financiar din partea ginerelui lui Trump, Jared Kushner, va avea o cale mai rapidă către aprobarea de către autoritățile de reglementare.

Barack și Michelle Obama au lansat Higher Ground în 2018, ca parte a unui acord multianual cu Netflix pentru a furniza seriale TV, documentare și filme pentru platforma de streaming. Cuplul a declarat la acea vreme că scopul său nu era să-l contracareze direct pe Trump, care la acea vreme era la primul său mandat, ci mai degrabă să evidențieze povești inspiraționale ale unor oameni care fac o diferență în comunitățile lor. Termenii financiari ai acordului nu au fost dezvăluiți.

Printre titlurile pe care Higher Ground le-a produs pentru Netflix se numără filmul din 2019 „American Factory”, care a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun documentar; „Becoming”, un documentar din 2020 despre Michelle Obama, bazat pe memoriile sale cu același nume; și „Leave the World Behind”, un thriller apocaliptic cu Julia Roberts în rol principal. De asemenea, a produs „Rustin”, un film biografic despre liderul drepturilor civile Bayard Rustin, pentru care actorul Colman Domingo a primit o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal.