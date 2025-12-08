Trump spune că acordul de 83 de miliarde de dolari dintre Netflix și Warner Bros „ar putea fi o problemă”

Netflix devine proprietarul HBO și HBO Max. FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat îndoielile cu privire la achiziţia de către Netflix a Warner Bros. Discovery (WBD), pe motiv că gigantul de streaming video deţinea deja "o cotă de piaţă foarte mare" iar "asta ar putea fi o problemă", scrie BBC.

"Voi fi implicat în decizia autorităţilor de reglementare" cu privire la această achiziţie de 82,7 de miliarde de dolari, a declarat preşedintele SUA la sosirea sa pentru o ceremonie de premiere la Centrul Kennedy, mare sală de spectacole din Washington.

Trump nu a spus dacă este în favoarea aprobării acordului, dar a subliniat o potenţială concentrare a puterii de piaţă în industria divertismentului.

"Asta va fi treaba unor economişti. Dar este vorba de o cotă de piaţă mare. Nu există nicio îndoială că ar putea fi o problemă", a afirmat el.

Trump a indicat, de asemenea, că un CEO al Netflix, Ted Sarandos, l-a vizitat recent la Casa Albă.



Dacă fuziunea în forma sa actuală ar fi finalizată, Netflix ar achiziţiona platforma rivală HBO Max, precum şi studiourile Warner Bros.



Netflix este principala platformă video la cerere din lume, iar HBO Max este a treia (excluzând Amazon Prime Video), Disney+ completând primele trei locuri.



Platforma ar avea astfel un catalog uriaş, care include saga 'Harry Potter' şi saga 'Stăpânul Inelelor', francizele cu supereroi ale DC Studios ('Batman', 'Superman' şi 'Wonder Woman') şi seria 'Urzeala Tronurilor'. Netflix nu ar moşteni însă posturile de televiziune ale Warner Bros. Discovery (în special Discovery Channel şi CNN), care, înainte de achiziţie, ar fi fost incluse într-o entitate separată de Warner Bros. şi listate la bursă.



Gigantul video online a depăşit operatorul de cablu Comcast şi grupul media Paramount Skydance, care erau, de asemenea, în cursă pentru achiziţie.



CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison, este un apropiat al lui Donald Trump.