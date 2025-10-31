Actorul american Jesse Eisenberg a dezvăluit că-şi va dona un rinichi unui străin: "Sunt foarte entuziasmat pentru asta"

Actorul american Jesse Eisenberg a dezvăluit că-şi va dona un rinichi unui străin. Sursa foto: Getty Images

Actorul american Jesse Eisenberg, în vârstă de 42 de ani, a şocat audienţa, când a apărut la emisiunea "Today" şi a anunţat că-şi va dona un rinichi unui necunoscut. "Am fost cuprins şi de febra donării de sânge", a adugat starul de la Hollywood, conform CNN.

„Da, este adevărat”, a spus Eisenberg. „Chiar îmi donez rinichiul peste șase săptămâni. Chiar o fac.”

În timp ce cei prezenți și-au exprimat surpriza, actorul a adăugat: „Nu știu de ce. Am fost mușcat de febra donării de sânge. Da, îmi place la nebunie...”

Actorul din „The Social Network” a explicat că „face o donație altruistă” la mijlocul lunii decembrie. „Sunt atât de încântat să o fac”, a adăugat el.

I-a îndemnat şi pe alţii să doneze

Într-un interviu separat, Eisenberg a detaliat mai mult de ce își dădea rinichiul unui străin.

„Este practic fără riscuri și atât de necesar”, a spus el. „Cred că oamenii își vor da seama că este o decizie evidentă, dacă ai timp și înclinație.”

Eisenberg a spus că inițial a avut ideea de a dona acum un deceniu, dar nu a primit niciun răspuns de la o organizație pe care a abordat-o în legătură cu acest lucru.

Oamenii de ştiinţă, aproape să creeze un rinichi "universal"

După un deceniu de cercetări intense, oamenii de știință au făcut un pas uriaș spre o descoperire care ar putea transforma complet transplanturile de organe: crearea unui rinichi „universal”, compatibil cu orice grupă de sânge.

Echipa internațională, formată din cercetători din Canada și China, a reușit să modifice un rinichi uman astfel încât acesta să poată fi acceptat, teoretic, de orice pacient – indiferent de tipul său sanguin, scrie Science Alert.

Testul a fost realizat pe un pacient aflat în moarte cerebrală, cu acordul familiei acestuia, iar organul modificat a supraviețuit și a funcționat timp de câteva zile, oferind oamenilor de știință primele dovezi că ideea ar putea funcționa și în practică.