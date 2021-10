O actriță de comedie din Rusia, încarcerată pentru că a ironizat autoritățile

Larisa Krivonosova a fost nevoită să petrează zece zile în închisoare și să plătească și o amendă, în luna septembrie, după ce a postat mai multe clipuri pe Youtube. În respectivelele înregistrări, femeia satirizează birocrația din țară.

Autoritățile ruse au sancționat-o pentru că ar fi purtat ilegal o uniformă a polițiștilor. Aceasta o interpreta pe Irina Volk, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de interne.

În filmulețele distrubuite, artista ironizează forțele de ordine, jucând-o pe Volk în timp ce le dă indicații polițiștilor rutieri care „protejau traficul ilegal” de legume.

Ea a mai arătat și că unul dintre ei are o toaletă din aur acasă, făcând o referire directă la arestarea unui șef al poliției rutiere din regiunea Stavropol, despre care se aflase că are are în locuință wc-uri placate cu aur.

Miercuri, un tribunal din districtul Ussuriisk, aflat în regiunea Primorie, a hotărât că Krivonosova este vinovată de sustragerea în mod repetat de sub supravegherea administrativă și a condamnat-o la trei luni de închisoare. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne local, într-un comunicat, scrie The Moscow Times.

Femeia, în vârstă de 43 de ani, fusese plasată sub supraveghere administrativă în luna august a anului trecut, invocându-se că reprezintă un pericol pentru „ordinea și siguranța publică”. I s-a interzis să iasă din casă între anumite ore, să părăsească districtul Ussuriisk. De asemenea, trebuia să se prezinte cu regularitate la poliție.



