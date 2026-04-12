Acuzații de fraudă și mită electorală la alegerile din Ungaria. 80 de euro oferiți alegătorilor, în schimbul unui vot pro-Orban

La alegerile parlamentare din Ungaria s-a înregistrat o prezență record, cea mai mare din istorie, de după 1990. Foto: Getty Images

Susținătorii actualului premier maghiar Viktor Orban se pregătesc de violențe după publicarea rezultatelor oficiale ale alegerilor parlamentare din Ungaria, informează Politico, care citează experți și analiști politici care avertizează că rezultatul va fi contestat în instanță, indiferent de formațiunea care va câștiga acest scrutin.

Mihály Gér, consilier local al Partidului Verzilor din localitatea Albertirsa, a declarat pentru Politico că localnicilor li s-au oferit până la 30.000 de forinți - echivalentul a 80 de euro - pentru a vota formațiunea Fidesz, condusă de Viktor Orban.

De asemenea, un om de afaceri ungur, György Wáberer, a precizat, într-o postare pe Facebook, că oferă 300.000 de forinți - echivalentul a 800 de euro - oricărui cetățean care descoperă sau denunță o fraudă electorală comisă la aceste alegeri.

Taberele celor doi principali contracandidați - Viktor Orban, liderul partidului Fidesz și Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza - s-au acuzat deja reciproc de fraude electorale la alegerile cruciale de duminică, după ce Orban s-a aflat neîntrerupt la guvernare în ultimii 16 ani.

La alegeri participă sute de observatori internaționali. De asemenea, zeci de europarlamentari din partea grupului de extremă-dreapta Patrioți pentru Europa s-au înregistrat ca observatori, alături de alți 100 de observatori apropiați politic de Orban.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, principalul oponent al lui Orban, a întocmit un sistem propriu prin care cei care votează să poată raporta automat o fraudă.

Concomitent, partidul Fidesz a pus la dispoziția alegătorilor o linie de telefon hotline și o adresă de email la care să fie raportate fraudele electorale.

„Majoritatea covârșitoare a acestor încălcări (ale legii electorale - n.r.) sunt legate de Tisza. Ei strigă fraudă - dar ei sunt cei care comit frauda”, a declarat europarlamentarul Fidesz Csaba Dömötör, care a anunțat că au fost oficial înregistrate 639 de cazul de fraude electorale, din care poliția maghiară investighează 74.

Liderul opoziției, Peter Magyar, a declarat că va accepta rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria atâta vreme cât nu există fraude electorale în număr mare.