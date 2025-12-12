Acuzații halucinante ale rușilor: România ar fi ajutat la transportul unei “bombe murdare” în Ucraina. Moscova nu prezintă nicio dovadă

Presa rusă susține că statul ucrainean ar fi pregătit la rândul său detonarea "bombei murdare". FOTO: Profimedia Images

Propaganda rusă face acuzații halucinante la adresa României și Poloniei. Potrivit șefului trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, cele două țări ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina. Presa rusă susține că statul ucrainean ar fi pregătit la rândul său detonarea unui astfel de dispozitiv, potrivit Agerpres.

Rtişcev a susţinut că fostul şef al administraţiei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar fi avut un rol special în acest proces.

Iermak a fost direct responsabil de aspectele organizatorice, logistice şi financiare ale livrărilor de combustibil nuclear uzat către Ucraina, fără a notifica Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) şi alte organizaţii relevante, a pretins Rtişcev, fără a prezenta dovezi.

Tot fără a prezenta dovezi, oficialul rus a susţinut că rutele de livrare treceau prin Polonia şi România. Acest lucru creează riscul ca aşa-numita "bombă murdară" să fie fabricată şi utilizată într-o "operaţiune sub steag fals", a mai spus Rtişcev, citat de agenţia de presă rusă.

O aşa-numită "bombă murdară", adică o bombă convenţională obişnuită, dar în care să fie adăugate materiale radioactive, nu are caracteristicile unei arme nucleare, însă ea poate contamina radioactiv.

Armata rusă ar pregăti un dezastru ecologic în Herson

Acuzațiile nedovedite ale oficialilor ruși, rostogolite de presa subordonată Kremlinului, vin în contextul în care, postul ucrainean Canal 24, a precizat la începutul lunii, citând documente militare ale Moscovei, că armata rusă pregătește să provoace un dezastru ecologic în regiunea ucraineană Herson, în urma căruia orașul omonim ar urma să fie ras de pe fața pământului, iar poluarea subsecventă va lovi cu precădere România, dintre statele NATO, relatează

Postul ucrainean menționează că a intrat în posesia unui ordin de luptă interceptat de grupul de hackeri „Divizia 256 Asalt Cibernetic”.

Ordinul de luptă provine din corespondența de serviciu a maiorului rus Aleksei Iațenko din Divizia 98 Aeropurtată.

Din document reiese că în planul Kremlinului nu figurează doar distrugerea orașului Herson, ci provocarea unei catastrofe care se va resimți în România, Turcia și Bulgaria.

Rușii au deja precedente în ceea ce provește generarea unor catastrofe. După ce rușii au distrus centrala hidroelectrică de la Kahovka și pe fondul bombardamentelor constante, sistemele de energie și de tratare a apei din Herson au ajuns să funcționeze la limita capacităților.