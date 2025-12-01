Rusia pregătește o catastrofă în Ucraina iar România va fi prima țară NATO lovită. Viața va dispărea în Marea Neagră (presa ucraineană)

O catastrofă ecologică planificată de ruși în Herson ar putea transforma Marea Neagră într-o mare moartă și ar afecta puternic România. Sursă colaj foto

Unități ale armatei ruse se pregătesc să provoace un dezastru ecologic în regiunea ucraineană Herson, în urma căruia orașul omonim ar urma să fie ras de pe fața pământului, iar poluarea subsecventă va lovi cu precădere România, dintre statele NATO, relatează postul ucrainean Canal 24, care citează documente militare ale Moscovei.

Postul ucrainean menționează că a intrat în posesia unui ordin de luptă interceptat de grupul de hackeri „Divizia 256 Asalt Cibernetic”.

Ordinul de luptă provine din corespondența de serviciu a maiorului rus Aleksei Iațenko din Divizia 98 Aeropurtată.

Din document reiese că în planul Kremlinului nu figurează doar distrugerea orașului Herson, ci provocarea unei catastrofe care se va resimți în România, Turcia și Bulgaria.

Divizia 98 Aeropurtată, implicată î n distrugerea ora șului Bahmut

Aleksei Iațenko servește în Regimentul 331 Parașutiști, care aparține Diviziei 98 Aeropurtate.

Înainte de a fi redistribuită în regiunea Herson, această divizie a participat vreme îndelungată la luptele din Donbas: înainte de Ceasiv Iar, a fost implicată în sângeroasa bătălie pentru Bahmut, unde tactica rusească a implicat distrugerea completă a orașului.

La începutul toamnei anului 2025, Regimentul 331 a fost transferat pe direcția Herson, conform analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, ISW.

Este foarte posibil - notează Canal 24 - ca înaltul comandament militar-politic al Rusiei să fi decis desfășurarea acestor militari pe malul stâng al Niprului datorită experienței lor în distrugerea instalațiilor de infrastructură și în transformarea unei mari comunități în pământ pârjolit.

Conform documentelor din e-mailul lui Iațenko, ocupanții intenționează să traverseze Niprul și să cucerească micro-districtul Korabel.

Hărțile folosite de forțele ruse de invazie plasează această zonă rezidențială pe Insula Carantinei.

Simultan cu operațiunile de asalt, rușii intenționează să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor de tratare a apei din centrul regional, folosind drone de atac și rachete balistice.

Potrivit analiștilor ISW, Rusia nu are suficiente forțe pentru a captura Herson.

Astfel, decidenții de la Moscova și-au fixat ca obiectiv distrugerea completă a infrastructurii critice a orașului pentru a-l face complet nelocuibil.

Acest scenariu a mai fost testat de ruși în Ucraina.

Ru și și-au făcut m â na î n materie de dezastre distrug â nd barajul de la Kahovk

După ce rușii au distrus centrala hidroelectrică de la Kahovka și pe fondul bombardamentelor constante, sistemele de energie și de tratare a apei din Herson au ajuns să funcționeze la limita capacităților.

(În imaginea următoare: specialiștii iau probe de apă după inundarea masivă care urmat distrugerii de către ruși a barajului de la Kahovka în 2023)

În prezent, în apele uzate netratate și parțial tratate concentrațiile maxime admise de mineralizare, cloruri și fosfați sunt depășite de până la două ori, potrivit unui studiu realizat de Svitlana Skok, de la Universitatea Agrară și Economică de Stat din Herson.

Apa râului Nipru în zona afectată de scurgerea apelor uzate din Herson este clasificată drept „extrem de murdară” în acest material.

Potrivit experților, distrugerea centralei termice din Herson și a rețelelor de distribuție a infrastructurii energetice va declanșa un efect de domino: întreruperile de curent vor opri în câteva minute alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare a apei, a stațiilor de evacuare a apelor uzate și a instalațiilor de tratare.

Concret, asta va însemna oprirea extracției unei cantității de 100 - 110 mii de metri cubi de apă pe zi și pierderea accesului la alimentarea cu apă pentru locuitori.

Implicit, unitățile sanitare din oraș nu vor mai putea efectua intervenții chirurgicale, steriliza instrumente sau efectua dializă.

Un atac asupra infrastructurii din Herson ar provoca revărsarea colectoarelor de ape uzate î n cel mult 12 ore

Oprirea stațiilor de pompare a apelor uzate va provoca revărsarea colectoarelor în decurs de 6-12 ore, deoarece aceste ape nu vor mai fi transportate la stațiile de epurare.

Drept urmare, secțiunile de curgere gravitațională vor ceda, 70% dintre conducte fiind în stare proastă și imposibil de înlocuit în contextul războiului.

O distrugere a stației de epurare Komîșani, cu capacitatea de 250 de mii de metri cubi pe zi, va duce la deversarea directă a apelor uzate netratate în râul Nipru.

Drept urmare, materia organică, agenții patogeni și metalele grele vor ajunge direct în estuarul Nipru-Bug.

Acesta este un ecosistem unic de peste 800 de kilometri pătrați, unde se amestecă apa dulce a Niprului și apele sărate ale Mării Negre.

Este o zonă critică pentru locurile de reproducere a peștilor, pentru rutele de migrație ale speciilor marine și pentru filtrarea naturală a apei prin biofiltre precum midiile și stridiile.

Consecințele unui dezastru ecologic î n Herson: Marea Neagră ar deveni o mare moartă

Conform evaluării Canal 24, consecințele contaminării pot duce la:

distrugerea locurilor de reproducere și pierderea unei generații de pești;

moartea biofiltrelor naturale . Oamenii de știință amintesc, î n context, c ă după distrugerea barajului de la Kahovka, salinitatea scăzută și toxicitatea ridicată au redus populațiile de midii în unele zone ale Mării Negre cu 50%;

contaminarea toxică a sedimentelor de fund cu metale grele, pe care experții o consideră o bombă cu ceas pentru ecosistem;

eutrofizarea , adică îmbogățirea excesivă a apei cu nutrienți.

Un factor critic, amplificator al consecințele potențialului dezastru, este apropierea orașului Herson de Marea Neagră.

În 2023, distrugerea barajului de la Kahovka a provocat prejudicii grave zonei acvatice.

(În imaginile următoare: ape scăzute pe Nipru la Zaporojie, după distrugerea barajului de la Kahovka)

Oamenii de știință au înregistrat o scădere bruscă a salinității apei concomitent cu pătrunderea unor cantități mari de microorganisme.

Rușii colectează de mult timp cantități mari de date despre algele toxice din Marea Neagră, în special despre mecanismele și consecințele înfloririi bruște a populațiilor acestor plante.

Unul dintre obiectivele aruncării în aer a barajului de la Kahovka a fost tocmai stimularea proliferării algelor toxice și contaminarea coastelor Mării Negre din țările NATO, lucru despre care planificatorii ruși ai războiului au discutat deschis, notează Canal 24.

Ei se bazează pe faptul că apele otrăvite ale Niprului nu vor ajunge nici pe coasta rusească, nici în Crimeea ocupată

Rușii se cred protejațu de Ochelarii lui Knipovici

Motivul pentru care Rusia ar evita contaminarea se bazează pe sistemul de curenți din Marea Neagră, care formează așa-numiții „ochelari ai lui Knipovici”: e vorba de două cicluri de rotație în sens invers acelor de ceasornic în părțile vestice și estice ale mării. Acestea ar împiedica apele periculoase să ajungă la țărmurile ruse.

Pe de altă parte, Marea Neagră este caracterizată de un schimb slab de apă între straturile de suprafață și cele adânci, ceea ce face ca toxinele să se acumuleze și să se elimine foarte lent din stratul superficial.

Odată contaminate, apele încărcate cu toxine vor fi transportate de curenți spre coastele României, Bulgariei și Turciei.

În 2023, scenariul cel mai negru a fost evitat pe seama unui factor geografic: Centrala Hidroelectrică Kahovka era situată mult în amonte pe Nipru, ceea ce a limitat consecințele distrugerii barajului.

Însă orașul Herson se află aproape de zona maritimă și, prin urmare, calea către contaminarea Mării Negre este semnificativ mai scurtă.

Dezastru potențial î n Herson: nu e vorba doar de deversarea apelor uzate

În scenariul rusesc relatat de Canal 24, nu este vorba doar despre apele uzate.

Dacă se amplifică fenomenul „înfloririi algale a Mării Negre”, asta va duce la dezvoltarea cianobacteriilor.

În Marea Neagră există aproximativ douăzeci de specii de cianobacterii care eliberează toxine periculoase. Numărul acestor alge verzi-albastre va crește brusc în cazul poluării apei marine cu materii organice.

Pe cale de consecință, cantitatea de toxine eliberate cianobacterii va crește semnificativ.

De exemplu, alga numită Microcystis aeruginosa eliberează toxine care dăunează ficatului și sistemului nervos.

În continuare, toxinele eliberate în timpul contaminării cu alge a apei din Marea Neagră pot provoca pierderi economice semnificative în țările de coastă.

Este previzibilă contaminarea fructelor de mare, creșterea morbidității și falimentul și închiderea întreprinderilor de acvacultură. Se estimează că un colaps complet al pescuitului comercial în regiune poate avea loc în termen de 2-3 ani.

Rom â nia, prima afectat ă de o catastrofă declanșată de ruși î n Herson

Toate acestea vor afecta nu numai Ucraina, ci și statele membre NATO, ca parte a „războiului hibrid” al Rusiei împotriva Uniunii Europene.

România, aliata Ucrainei, va fi prima care va avea de suferit, deoarece zona maritimă adiacentă Deltei Dunării va fi poluată în două moduri: direct din Dunăre și prin curenții marini din apele ucrainene

Speciile care migrează din apele ucrainene, precum chefalul și guvidul, vor deveni improprii pentru consum, din cauza acumulării de metale grele în țesuturile peștilor.

Estimativ, industria piscicolă din România ar pierde anual între 50 și 100 de milioane de euro.

Plajele din Constanța, Mamaia și Venus-Mangalia ar urma să fie poluate din cauza algelor toxice și a „mareelor ​​roșii”.

Asta va afecta turismul și va duce la pierderi de 200-400 de milioane de euro pe an.

Fermele de midii din Delta Dunării ar putea dispărea complet, deoarece aceste moluște filtrează apa și acumulează toxine.

Experții estimează exporturile de midii ale României la aproximativ 30 de milioane de euro pe an.

Jurnaliștii ucraineni mai semnalează că după distrugerea centralei de la Kahovka și după deteriorarea barajului de pe Nipru din Zaporojie de către ruși, Kievul nu mai are capacitatea de a diminua amploarea unui dezastru ecologic prin eliberarea controlată a apelor uzate din amonte.

Singura modalitate de a preveni o catastrofă este oprirea agresorului înainte de a fi prea târziu, conchid jurnaliștii Canal 24.