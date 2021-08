Adevărata față a talibanilor: Au executat fără milă un șef de poliție pe care îl considerau dușman

Dar există dovezi crescânde că regimul islamist dur nu este deloc diferit față de jihadiștii despotici de acum 20 de ani, care au asuprit brutal femeile și s-au aliat cu teroriștii Al Qaeda, informează DailyMail

Noii conducători ai Afganistanului s-au dovedit la fel de sângeroși și tirani ca echivalenții lor de acum două decenii.

Ultimele imagini arată cum luptătorii talibani atacă pe oricine care poartă un steag național afgan.

Asta se întâmplă după ce grupul pentru drepturile omului, Amnesty International, a dezvăluit că luptătorii talibani au masacrat nouă bărbați etnici Hazara după ce au preluat controlul asupra provinciei Ghazni, luna trecută, cu martori oculari care au relatat suferințele de acolo.

Șase bărbați au fost împușcați și trei au fost torturați până la moarte, inclusiv un bărbat care a fost sugrumat cu propria lui eșarfă, în timpul atrocității care a avut loc în perioada 4-6 iulie în satul Mundarakht, districtul Malistan, a dezvăluit grupul Amnesty.

Într-o altă crimă din răzbunare, un șef de poliție regional care s-a opus talibanilor a fost executat cu sânge rece de grupul jihadist, spun rapoartele locale.

Imagini șocante, devenite virale pe internet, arată și modul în care talibanii au atacat forețele polițienești din Herat.

