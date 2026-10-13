Aeroportul din Nurnberg, închis temporar, în urma unei alerte. Germania a ridicat avioane Eurofighter în aer

<1 minut de citit Publicat la 14:57 13 Oct 2026 Modificat la 15:16 13 Oct 2026

Avion Eurofighter al Luftwaffe, pe pista aeroportului civil Nurnberg. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Aeroportul din oraşul german Nürnberg a fost închis temporar marţi din cauza unei „suspiciuni de urgenţă aeriană”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei municipale, citat de dpa, informează Agerpres.

Închiderea aeroportului a avut loc cu puţin timp înainte de aterizarea unui avion provenind din insula elenă Corfu.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a afirmat că aeronava a aterizat în siguranţă, dar operaţiunile de zbor rămân suspendate, în timp ce poliţia securizează zona.

Sursa citată a confirmat că avionul a fost însoţit de aparate Eurofighter.

În acelaşi timp, purtătorul de cuvânt al poliţiei a spus că suspiciunea privind o situaţie de urgenţă nu a fost „confirmată deocamdată”.

Pe moment nu se ştie dimensiunea dispozitivului forţelor de ordine desfăşurat pe aeroport. Nurnberg este al doilea oraş ca mărime din landul Bavaria (în sudul Germaniei), după capitala Munchen.