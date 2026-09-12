Alegeri cu miză mare în Suedia. Extrema dreaptă ar putea intra la guvernare. Cele două mari blocuri politice sunt aproape la egalitate

Jimmie Akesson este liderul partidului Democrații Suedezi, cu rădăcini neonaziste. Formațiunea ar putea intra oficial în guvern în următorul mandat, dacă blocul conservator câștigă alegerile. Foto: Getty Images

Blocurile politice de stânga și de dreapta din Suedia sunt aproape la egalitate înaintea alegerilor generale de duminică, iar actualul prim-ministru conservator, Ulf Kristersson, a promis funcții ministeriale aliaților săi din dreapta radicală dacă va rămâne la conducerea guvernului, relatează BBC. Cele mai recente sondaje indică un avans redus pentru blocul de stânga, care o susține pe Magdalena Andersson, din partea social-democraților, pentru revenirea la putere. Guvernul lui Kristersson a fost susținut de Democrații Suedezi (SD), formațiune de dreapta radicală cu rădăcini neonaziste.

Securitatea națională, criminalitatea bandelor și cheltuielile pentru sistemul de protecție socială se numără printre principalele teme ale campaniei, însă perspectiva intrării în guvern a SD, partid anti-imigrație, ar putea influența, de asemenea, rezultatul scrutinului.

În Suedia există două mari blocuri politice, cu patru partide la dreapta și patru la stânga, astfel că suedezii sunt obișnuiți cu guverne de coaliție și guverne minoritare. Peste opt milioane de persoane au drept de vot la alegerile pentru Riksdag, parlamentul Suediei.

Un sondaj publicat vineri și comandat de serviciul suedez de știri Ekot indică blocul de stânga la 50,8% din voturi, față de 47,6% pentru blocul de dreapta, un avans de 3,2 puncte procentuale.

Social-democrații, care au promis creșterea cheltuielilor publice, conduc în sondaje cu 28,6%, în timp ce, în tabăra de dreapta, Democrații Suedezi se află pe locul al doilea, cu 18,3%, potrivit sondajului Ekot.

Și alte sondaje de opinie publicate vineri plasează blocul de stânga pe primul loc.

Social-democrații au condus în mod repetat guvernele Suediei după Al Doilea Război Mondial și au reprezentat forța politică dominantă a țării în cea mai mare parte a secolului trecut. În contrast puternic, SD, fondat în anii 1980 de simpatizanți naziști, a fost evitat timp de decenii de partidele tradiționale.

Normalizarea extremei drepte suedeze

Alegerile din 2022 au reprezentat, însă, un moment de cotitură, Democrații Suedezi devenind al doilea partid ca mărime din țară după o campanie axată pe imigrație și criminalitatea violentă.

De atunci, formațiunea a oferit sprijin parlamentar din exterior actualei coaliții de centru-dreapta, care a înăsprit drastic politica privind migrația, inclusiv prin eliminarea dreptului de ședere permanentă pentru refugiați și intensificarea deportărilor. Deputații partidului nu au ocupat până acum, însă, funcții ministeriale.

Democrații Suedezi s-au confruntat și cu controverse în timpul acestei campanii electorale, inclusiv cu acuzații potrivit cărora un oficial al partidului ar fi răspândit mesaje pro-ruse pe rețele sociale.

Kristersson a declarat că oficialul ar trebui concediat dacă acuzațiile se dovedesc adevărate, în timp ce liderul SD, Jimmie Akesson, a spus că partidul investighează cazul.

Nicholas Aylott, conferențiar de științe politice la Universitatea Sodertorn, a declarat pentru BBC că intrarea partidului la guvernare „ar reprezenta încă un pas important în normalizarea formațiunii”, dar a adăugat că aceasta nu este principala preocupare a alegătorilor.

„Cu toate acestea, ar putea avea totuși un rol important în rezultatul alegerilor”, a spus el.

Aylott a explicat că unii alegători care în mod normal ar fi susținut partidele de centru-dreapta ar putea trece de partea opoziției, fiind descurajați de perspectiva ca SD să primească portofolii ministeriale.

Deși consideră că numărul lor va fi redus, „ar putea fi suficienți pentru a înclina balanța împotriva actualului bloc de dreapta aflat la guvernare”, a spus el.

Alegerile din acest weekend au loc la o săptămână după ce Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune de extremă dreapta, a fost aproape de a obține majoritatea în landul est-german Saxonia-Anhalt.

AfD s-a clasat pe primul loc cu aproape 44% din voturi, iar liderul său local, Ulrich Siegmund, afirmă că poartă discuții cu un alt partid și cu alți parlamentari în speranța de a prelua controlul asupra parlamentului landului.