Alegeri parlamentare în Cehia. Miliardarul populist care împarte gogoși ar putea deveni din nou premier

Andrej Babiš. sursa foto: Getty

Cehii au început să voteze într-un scrutin care ar putea înlătura guvernul de centru-dreapta, sondajele favorizând revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babiš, pe baza promisiunilor de creștere a salariilor și de stimulare a economiei, concomitent cu reducerea ajutorului pentru Ucraina, scrie The Guardian.

O astfel de schimbare ar da un impuls taberei populiste anti-imigrație din Europa și ar putea complica obținerea consensului pe politicile climatice într-o țară unde niciun guvern în exercițiu nu a câștigat un al doilea mandat din 1996.

Cehii au resimțit creșteri puternice ale inflației după criza Covid și invazia Rusiei în Ucraina, iar revenirea a fost lentă după una dintre cele mai mari scăderi ale veniturilor reale din Europa.

Acest lucru a afectat popularitatea premierului Petr Fiala și a coaliției sale Spolu, alături de aliații liberali, concentrați pe reducerea deficitului bugetar.

Candidații au făcut apeluri de ultim moment către alegători vineri dimineață, Babiš distribuind gogoși în orașul industrial Ostrava.

Babiš este aliat al lui Viktor Orbán în grupul Patrioții pentru Europa din Parlamentul European și a adoptat o poziție ambiguă privind ajutorul pentru Ucraina, diferită de cea a guvernului Fiala, care a susținut ferm Kievul după invazia Rusiei în 2022.

Deși au contribuit financiar mai puțin decât alții, cehii s-au numărat printre primii care au oferit tancuri și vehicule de luptă și au inițiat așa-numita „inițiativă cehă”, mobilizând comercianți și oficiali din domeniul apărării pentru a găsi milioane de obuze de artilerie în lume, cu finanțare de la țările occidentale.

Babiš a promis să pună capăt acestui proiect, spunând că este supraevaluat. El vrea ca NATO și UE să gestioneze Ucraina.

„Nu avem bani aici pentru oamenii noștri. Programul nostru este pentru o viață mai bună a cetățenilor cehi… Nu suntem în Ucraina”, a declarat Babiš, 71 de ani, miercuri, într-o dezbatere la CNN Prima News.

Sondajele arată că partidul ANO al lui Babiš ar putea obține peste 30% din voturi, cu aproximativ 10 puncte mai mult decât coaliția Spolu a lui Fiala.

Însă, chiar și cu un mic aliat numit Motorists, este puțin probabil să atingă majoritatea în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri.

Relațiile tensionate dintre ANO și Spolu, împreună cu aliații acestora, înseamnă că Babiš ar putea avea nevoie de sprijinul unor partide de margine anti-UE și anti-NATO – extrema-dreaptă SPD și extrema-stângă Stacilo! – pentru a-și instala un guvern monocolor.

Babiš a respins însă orice pași spre ieșirea din UE sau NATO, inclusiv apelurile la referendumuri, contracarând acuzațiile guvernului actual că ar abate țara de la cursul său democratic și pro-occidental.

La un miting al lui Babiš în Kralupy, lângă Praga, în această săptămână, antreprenorul Martin Klihavec, alegător ANO, a spus: „Această propagandă bazată pe frică va speria mulți alegători, dar e păcat, pentru că nu se bazează pe adevăr. Sub guvernul anterior al lui Babiš, o duceam mai bine”.

Babiš trebuie să depășească și alte obstacole pentru a deveni premier. Ca proprietar al unui imperiu în domeniul chimiei și al industriei alimentare, trebuie să găsească o modalitate de a respecta legile privind conflictul de interese. În plus, se confruntă cu un proces pentru fraudă legat de obținerea unei subvenții UE acum mai bine de 15 ani – acuzații pe care le neagă.

Spolu și aliații săi ar putea păstra o majoritate dacă unele partide mici nu vor reuși să treacă pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament, scenariu care i-a ajutat la ultimele alegeri, dar care, potrivit sondajelor, este puțin probabil să se repete.

Secțiile de vot vor fi deschise până vineri la ora 22:00 (ora 20:00 GMT) și sâmbătă între 08:00 și 14:00, iar rezultatele sunt așteptate în acea după-amiază.