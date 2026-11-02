Alegeri SUA 2026. Confruntările care vor decide cine controlează Senatul Statelor Unite

8 minute de citit Publicat la 22:33 02 Noi 2026 Modificat la 22:33 02 Noi 2026

Hartă: Adrian Dumitru/Antena 3 CNN

Alegerile intermediare din 3 noiembrie au o miză crucială nu doar pentru Donald Trump și administrația sa, ci și pentru opoziția democrată care speră să obțină din nou controlul Congresului după doi ani în care republicanii au avut toată puterea. În 2024, alegerile au produs o așa-zisă „trifecta” republicană - GOP a controlat din 2024 și Camera Reprezentanților, ce-i drept o majoritate extrem de fragilă, și Senatul, dar și președinția.

Lucrurile s-ar putea schimba din ianuarie, însă, când își începe mandatul noul congres. La alegerile din 3 noiembrie sunt favoriți democrații, sondajele arătând că ei vor prelua aproape inevitabil controlul Camerei Reprezentanților. Au o șansă semnificativă și să recupereze controlul Senatului, unde trebuie să câștige cel puțin patru curse cruciale și să mențină controlul în statele Michigan și Georgia.

Sondajele arată că democrații au șanse mari să câștige o serie de curse extrem de importante la Senat - în Carolina de Nord, în Maine, în Ohio și în Texas. Cele mai previzibile sunt victoriile din Carolina de Nord și Ohio, însă șanse mari sunt și pentru victorii democrate în Maine și Texas.

Ce este extrem de surprinzător la aceste sondaje sunt scorurile din mai multe state considerate până acum foarte republicane - în Texas, stat care nu a mai ales un senator democrat din 1988 dar și în Ohio, care deși a fost considerat un stat „oscilant” până recent, s-a „înroșit” puternic în ultimul cicluri electorale. Acum, Ohio pare că redevine în suita statelor „swing”, cele care oscilează între republicani și democrați. Sondajele arată și curse neașteptat de strânse în fortărețe republicane cu tradiție, precum Kansas sau Alaska. În prezent, previziunile arată posibile victorii democrate în toate aceste state cruciale.

Important de menționat este că statul Kansas nu a mai ales un senator democrat din anul 1932. Foarte neașteptat de strânse sunt și cursele din Carolina de Sud și Florida, ambele considerate state sigure pentru republicani până recent. Totuși, diferențele din aceste state sunt încă în marja de eroare, iar șansele sunt mari ca republicanii să le câștige totuși.

Pentru a câștiga controlul Senatului SUA, democrații au nevoie să mențină controlul în Georgia (Jon Ossoff), în Michigan (Abdul el-Sayed trebuie să recâștige statul, după ce senatorul democrat Gary Peters și-a anunțat retragerea, la începutul anului) și să câștige încă patru mandate.

- state care vor fi câștigate aproape sigur de democrați

- state care vor fi câștigate aproape sigur de republicani

- state în care cursa este extrem de strânsă

(În statele fără culoare nu se organizează alegeri pentru Senatul SUA în 2026)

Hartă: Adrian Dumitru/Antena 3 CNN

În acest moment putem vorbi de opt curse extrem de strânse pentru controlul asupra Senatului SUA. Este vorba de statele Michigan, Ohio, Maine, Carolina de Nord, Kansas, Texas și Alaska. Cursa din Georgia a fost, de asemenea, relativ strânsă, însă ea pare să fie cea mai sigură pentru senatorul democrat în funcție dintre cele prezentate. Jon Ossoff pare că va câștiga fără probleme un nou mandat de senator.

În celelalte curse, însă, situația rămâne extrem de tensionată, deși unele previziuni indică un deznodământ „cataclismic” pentru republicani - adică pierderea fortărețelor Texas, Kansas și Alaska. Chiar și așa, având în vedere volatilitatea politică din SUA din acest moment, cursele din aceste state rămân incerte până la finalizarea votului.

Georgia și Carolina de Nord, cursele aproape sigure pentru democrați

Democratul Jon Ossoff luptă pentru un nou mandat de senator împotriva republicanului Mike Collins.

Ossoff a fost ales în 2020, în valul albastru produs de alegerea lui Joe Biden în funcția de președinte al SUA.

Profilul Georgiei este cu atât mai interesant cu cât vorbim de un stat republican până în ciclul electoral 2020. Georgia a fost o „fortăreață” republicană vreme de ani de zile, iar asta s-a schimbat abia în 2020 când statul a ales pentru prima dată din 1992 pentru candidatul prezidențial democrat.

Pe baza datelor Cook Political Report, cursa din Georgia este văzută ca un stat „cel mai probabil democrat”, iar agregările de sondaje indică un avans al lui Ossoff de 9 puncte procentuale, conform Poliwave.

Sondajele și predicțiile arată la fel de bine și pentru Carolina de Nord, unde democratul Roy Cooper, guvernatorul statului între 2017 și 2025 are cele mai mari șanse să câștige mandatul de senator.

În Carolina de Nord e vorba de un mandat „deschis”, după ce republicanul care ocupă funcția de senator, Thom Tillis (ales în 2015) a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Sondajul agregat Poliwave arată un avans de 10,7 punct procentuale pentru Cooper în fața republicanului Michael Whatley.

Sondaj agregat:

Georgia D+9%

Carolina de Nord D+10,5%

Michigan, Ohio și Maine, cursele dificile pentru democrați

Democrații Abdul el-Sayed (Michigan), Sherrod Brown (Ohio) și Troy Jackson (Maine) au în față curse extrem de complicate, iar de ei ar putea depinde în mare parte o ipotetică viitoare majoritate democrată în Senat.

Dintre cei trei, cel mai bine stă în sondajele agregate El-Sayed, democratul din Michigan, care se confruntă cu republicanul Mike Rogers.

De-a lungul campaniei, republicanii au încercat să-i creeze lui El-Sayed imaginea unui musulman „radical” și de „susținător al jihadismului”. Republicanii și Trump însuși l-au acuzat pe El-Sayed că este „jihadist”, „islamist” și chiar că „face parte din Frăția Musulmană”.

Campania republicanilor în Michigan s-a bazat în mare parte pe afirmații false despre „operații” transgender și pe alte elemente ale războiului cultural din SUA.

De cealaltă parte, democrații au avut în mare parte o platformă anti-război, de echitate socială și economică și au încercat să-l atace pe Trump mai ales pentru războiul din Iran și pentru spriinul financiar și militar masiv acordat Israelului.

Sondajele agregate Poliwave îi dau lui Abdul el-Sayed un avans de 4,5 procente în fața lui Rogers, însă cursa de prefigurează extrem de strânsă, mai ales după ce fosta rivală din alegerile preliminare democrate a lui El-Sayed, Haley Stevens, și-a anunțat susținerea pentru republican, trădându-și propriul partid.

În Ohio, fostul senator Sherrod Brown încearcă să revină în Senat pe celălalt mandat de senator al statului și are șanse considerabile să câștige, însă și aici cursa rămâne extrem de strânsă.

În sondaje, Brown are un avans de doar 2,6% și rămâne, practic în marja de eroare a sondajelor.

În Maine, republicana Susan Collins este una dintre cele mai vulnerabile senatoare GOP, iar 2026 ar putea fi finalul carierei sale de 30 de ani în camera superioară a Congresului SUA.

Sodajul agregat arată că democratul Troy Jackson are un avans de 3,9 puncte procentuale.

Sondaj agregat:

Michigan D+4,5%

Ohio D+2,6%

Maine D+3,9%

Posibile trofee istorice pentru democrați – Texas, Kansas, Alaska

Trei state „fortărețe” republicane par să aibă curse neobișnuit de strânse pentru Senat în acest an.

Singurul dintre ele care era pe o tendință de a devenit stat oscilant era Texas, care de ani de zile merge înspre democrați încet dar sigur. Kansas și Alaska sunt surprizele extraordinare ale acestui ciclu electoral, însă.

În Texas, democratul James Talarico, un creștin practicant, încearcă să vină cu un mesaj de compasiune creștină pentru a-i învinge pe republicani. Până acum, republicanii au fost cei care au folosit cel mai mult mesajul religios în Texas, unul dintre cele mai conservatoare și religioase state din Uniunea americană.

Talarico are o platformă socială și economică în mare parte. Ken Paxton, un aliat vechi al lui Trump, cunoscut pentru tentativele sale de a fura alegerile din 2020 pentru șeful său, ar putea fi primul republican care pierde statul din 1988 încoace.

Agregările de sondaje dau Texas cu un avans de 3,1% pentru candidatul democrat.

Și mai complicate pentru republicani sunt scorurile din Kansas și Alaska, state cu tradiție democrată în care pentru prima dată pare că reprezentanții GOP-ului sunt în defensivă.

În Kansas, democratul are un avans de 2,9%, iar în Alaska democrații conduc cu 3,5%. Important de menționat din nou că aceste curse sunt deosebit de strânse și ar putea merge în oricare direcție în noapte de marți spre miercuri.

În Kansas se înfruntă senatorul republican în funcție, Roger Marshall, care și-a obținut mandatul în 2020, și pastorul democrat Adam Hamilton.

Un fost republican, Hamilton se prezintă ca un centrist și a adoptat o platformă în mare parte economică și sociale, centrată pe costurile vieții și sănătate.

În Alaska, cursa a fost dominată mai ales de o controversă legată de numele candidaților. În cursă sunt doi Dan Sullivan – senatorul republican în funcție și un al doilea candidat cu același nume. Republicanii au acuzat că al doilea Sullivan a candidat strategic pentru a sifona voturi de la candidatul democrat și a crește șansele democratei Mary Peltola.

Texas D+3,1%

Kansas D+2,9%

Alaska D+1,8%

Florida, Iowa și Carolina de Sud - luptă „la baionetă”

Cele trei state au dovedit la ultimele cicluri electorale că preferă candidatul republican. Florida, odinioară un stat oscilant, l-a votat pe Donald Trump de trei ori, cu procente mai mari la fiecare set de alegeri, iar la alegerile pentru Congres și guvernator a trimis de cele mai multe ori candidați republicani în funcțiile de rang înalt.

Și de această dată e puțin probabilă o schimbare de direcție, însă democrata Angie Nixon a reușit să facă cursa relativ competitivă pentru Florida.

E puțin probabil, însă, ca Nixon să câștige, însă scorul final ar putea fi surprinzător, chiar și în condițiile unei victorii a republicanilo, dacă cifrele din sondaje se păstrează și la alegeri.

Poate cele mai surprinzătore cifre vin din Carolina de Sud, însă, una dintre cele mai mari „fortărețe” republicane, statul defunctului Lindsey Graham.

Acolo, deși este prevăzută să câștige, Darline Graham, sora fostului senator, are în față o cursă neobișnuit de strânsă, iar unele dintre sondajele recente arătau scoruri de 48-48 în fața democratei Annie Andrews.

O înfrângere a republicanilor în Carolina de Sud ar fi cataclismică pentru republicani și ar însemna că democrații obțin cu ușurință controlul Senatului.

Și în Iowa cursa rămâne incredibil de strânsă, în ciuda faptului că vorbim de unul dintre cele mai conservatoare state. Iowa l-a votat pe Donald Trump de trei ori pentru funcția prezidențială și rămâne un stat roșu, chiar dacă mai oscilant decât altele.