Aleksandr Lukașenko: “Nu amenințăm absolut pe nimeni, dar avem arme nucleare"

1 minut de citit Publicat la 23:15 21 Mai 2026 Modificat la 23:16 21 Mai 2026

Rusia a confirmat joi că a desfășurat exerciții nucleare, anunțate anterior de Belarus, care au vizat furnizarea de muniție nucleară pentru sistemele de rachete, în cadrul unor exerciții pe care Minsk insistă să le prezinte ca nefiind îndreptate împotriva vreunei țări.

“Nu amenințăm absolut pe nimeni, dar avem arme nucleare și suntem pregătiți în orice mod posibil să ne apărăm patria de la Brest la Vladivostok”, a declarat Aleksandr Lukașenko, potrivit Clash Report.

Presa de stat rusă, citând Ministerul Apărării de la Moscova, a declarat joi că, în cadrul exercițiilor, au fost efectuate lansări de testare cu rachete balistice intercontinentale și rachete hipersonice de tip Zircon și Dagger, în timp ce forțele belaruse au testat lansări de rachete Iskander de fabricație rusească. Toate rachetele sunt de tipuri care pot fi echipate cu focoase nucleare, potrivit cbsnews.

Kievul a anunțat actualizarea posturii de securitate sporită de-a lungul frontierei sale de nord, după ce a avertizat timp de săptămâni cu privire la un posibil nou atac din partea Belarusului, principalul aliat regional al Rusiei. Rusia a folosit Belarusul ca rampă de lansare pentru invazia sa la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, iar oficialii de la Kiev spun că Moscova ar putea planifica o nouă ofensivă dinspre nord, inclusiv spre capitala Ucrainei.

We are absolutely not threatening anyone, but we have nuclear weapons, and we are ready in every possible way to defend our homeland from Brest to Vladivostok.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că unitățile sale și armata „duc la îndeplinire un set cuprinzător de măsuri de securitate sporite în regiunile nordice ale țării noastre”.

Măsurile — inclusiv intensificarea verificărilor și controalelor asupra persoanelor și proprietăților — „vor servi drept factor de descurajare eficientă a oricăror acțiuni sau operațiuni agresive ale inamicului și aliatului său”, a declarat SBU într-un comunicat.

Kremlinul a respins luni acuzațiile ucrainene conform cărora ar fi vrut să implice Belarusul și mai mult în război, numindu-le „o tentativă de incitare suplimentară”.

Însă joi, Ministerul Apărării din Rusia a declarat într-un comunicat:, „ca parte a exercițiului forțelor nucleare” cu Belarus, „muniții nucleare au fost livrate către depozitele de teren ale poziției brigăzii de rachete [rusești]” din țară.