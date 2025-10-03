Alertă în Belgia: 15 drone neidentificate au survolat o bază militară. Aparatele de zbor s-au îndreptat apoi către Germania. Sursă: Getty Images

Ministerul belgian al Apărării a anunţat că a demarat o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi noapte deasupra bazei militare Elsenborn, lângă granița cu Germania, potrivit presei locale. Deocamdată, nu este clar de unde provin dronele sau cine le-a operat, dar rapoartele arată că acestea au zburat în Germania după ce au survolat baza, conform Politico.

Situaţia din Belgia a apărut pe fondul unui val de perturbări legate de drone care afectează spațiul aerian european. Incidentul a fost calificat drept unul foarte bizar, având în vedere că la baza Elsenborn nu sunt multe lucruri de "spionat". În schimb, baza aeriană Kleine-Brogel, unde sunt depozitate arme nucleare americane, ar fi o țintă mai tentantă pentru spionaj.

Ministerul Apărării investighează incidentul, după cum a confirmat biroul ministrului apărării Theo Francken.

Incident similar la Munchen

Aeroportul din München a fost închis, în noaptea de joi spre vineri, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropierea spațiului său aerian. Cel puțin 17 curse au fost blocate, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Alte 15 zboruri au fost deviate spre orașe din apropiere, a precizat conducerea aeroportului. Deocamdată nu există informații clare despre originea dronelor. În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi din Europa au fost nevoite să își suspende activitatea din cauza unor aparate de zbor neidentificate.

Pentru că era întuneric, autoritățile nu au putut confirma tipul, dimensiunea sau proveniența dronelor, a declarat pentru ziarul Bild purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, Stefan Bayer. Potrivit polițiștilor, primele semnalări au avut loc la ora 21:30 (19:30 GMT), iar apoi din nou, la o oră distanță.