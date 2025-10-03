Alertă la München: Aeroportul a fost închis din cauza unor drone care survolau zona. Zeci de zboruri afectate

Aeroportul din München s-a închis după ce mai multe drone au fost observate în apropiere. Foto: Getty Images

Aeroportul din München a fost închis, în noaptea de joi spre vineri, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropierea spațiului său aerian. Cel puțin 17 curse au fost blocate, afectând aproape 3.000 de pasageri, relatează BBC.

Alte 15 zboruri au fost deviate spre orașe din apropiere, a precizat conducerea aeroportului.

Deocamdată nu există informații clare despre originea dronelor. În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi din Europa au fost nevoite să își suspende activitatea din cauza unor aparate de zbor neidentificate.

„Zborurile din München au fost suspendate”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Traficul aerian a fost deviat către Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt.

Pentru că era întuneric, autoritățile nu au putut confirma tipul, dimensiunea sau proveniența dronelor, a declarat pentru ziarul Bild purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, Stefan Bayer. Potrivit polițiștilor, primele semnalări au avut loc la ora 21:30 (19:30 GMT), iar apoi din nou, la o oră distanță.

BBC a contactat atât poliția statului Bavaria, cât și Poliția Federală germană pentru detalii suplimentare.

Incidentul vine pe fondul unor multiple alerte cu drone în Uniunea Europeană. Săptămâna aceasta, liderii europeni s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta pe această temă, după ce 20 de drone rusești au intrat în Polonia, iar avioane MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei.

De asemenea, aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost închise recent după ce drone neidentificate au fost observate în apropierea pistelor și a zonelor militare.

Rusia a negat orice implicare, iar autoritățile daneze spun că nu există dovezi care să indice responsabilitatea Moscovei. Președintele Vladimir Putin a ironizat acuzațiile în timpul unui summit la Soci: „Nu voi mai face asta. Nu o să mai fac nici cu Franța, nici cu Danemarca, nici cu Copenhaga”, a spus el râzând.

Mii de pasageri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din München. „Au fost instalate paturi pliabile, iar călătorilor li s-au oferit pături, băuturi și gustări”, au anunțat autoritățile aeroportuare.

Incidentul se petrece chiar în perioada Oktoberfest, cel mai mare festival de bere din lume, care are loc anual la München și atrage peste șase milioane de vizitatori. Evenimentul se încheie pe 5 octombrie.