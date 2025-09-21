NATO era pregătită "să folosească forța" împotriva Rusiei, vineri, când trei avioane MiG-31 au intrat în Estonia

Lituania cere doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO. Foto: Getty Images

„NATO a demonstrat că este pregătită să recurgă la forță în fața agresiunilor Rusiei”, a declarat, duminică, ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, după ce trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei vineri, 19 septembrie.

„Am văzut vineri că NATO funcționează foarte eficient... chiar până în punctul în care, dacă am fi cu adevărat forțați să folosim ultima soluție, care este utilizarea forței, atunci exista o pregătire și pentru aceasta”, a declarat oficialul, scrie The Kyiv Independent.

Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns, vineri, în spațiul aerian estonian și s-au apropiat de Tallinn înainte ca avioanele NATO să fie trimise să le intercepteze. Mai mult decât atât, bombardiere s-au apropiat de capitala Tallin.

Estonia a decis să solicite consultări cu aliații NATO, în temeiul articolului 4 din cadrul Tratatului Alianței.

„Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Însă incursiunea de astăzi, care a implicat trei avioane de vânătoare care au intrat în spațiul nostru aerian, este de o îndrăzneală fără precedent”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna.

Este al treilea incident de acest gen într-o săptămână, după dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, determinându-i pe aliații NATO să se angajeze să consolideze apărarea pe flancul estic al alianței.

În urma acestor incidente, Lituania a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO.

Zelenski vrea ca Polonia și România să doboare dronele rușilor care zboară deasupra Ucrainei

Ulterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat vineri seara și a condamnat încălcarea de către Federaţia Rusă a spațiului aerian NATO din Estonia, pe care a caracterizat-o ca fiind una "scandaloasă". În plus, liderul de la Kiev le-a cerut aliaților să ia "măsuri ferme" împotriva Moscovei.

De asemenea, Zelenski vrea ca Polonia și România să doboare dronele rușilor care zboară deasupra Ucrainei. Șeful de stat ucrainean a spus, sâmbătă, potrivit Agenției Interfax, că în opinia sa ar fi „corect” să existe o „decizie comună” cu privire la apărarea antiaeriană în fața dronelor rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că obiectivul Rusiei este să slăbească determinarea NATO de a furniza sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Ucrainei.

De asemenea, în aceeași zi în care avioanele rusești au încălcat spațiul aerian estonian, Polonia a raportat că avioanele de vânătoare rusești au intrat în zona de securitate din jurul unei platforme de foraj din Marea Baltică.

Pe 10 septembrie, Polonia a doborât drone rusești care intraseră în spațiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei, marcând primul angajament direct al NATO împotriva activelor militare rusești deasupra teritoriului alianței.





