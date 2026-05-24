Alertă în California: Guvernatorul a declarat stare de urgenţă din cauza riscului de explozie a unui rezervor de substanţe chimice

2 minute de citit Publicat la 13:33 24 Mai 2026 Modificat la 13:36 24 Mai 2026

40.000 de persoane, evacuate din cauza riscului de explozie a unui rezervor cu substanțe chimice toxice volatile din orașul Garden Grove. Sursa foto: Getty Images

Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a declarat stare de urgenţă în comitatul Orange, ca răspuns la riscul de explozie în urma unei scurgeri de la un rezervor de substanţe chimice din zona metropolitană Los Angeles, informează duminică dpa, conform Agerpres.

Autorităţile au fost mobilizate mai bine de 24 de ore şi lucrează pentru a limita riscul, a postat Newsom pe X sâmbătă seară.

Această măsură permite Californiei să solicite asistenţă federală din partea Washingtonului. Zeci de mii de locuitori din zonă au fost sfătuiţi să îşi părăsească locuinţele, iar 40.000 dintre aceştia dând curs apelului de a petrece noaptea în hoteluri, în maşini sau în adăposturile de urgenţă puse la dispoziţie de autorităţi.

Rezervorul care conţine circa 26.500 de litri de metacrilat de metil este situat în incinta unei companii aerospaţiale din Garden Grove, la sud-est de Los Angeles.

Metacrilatul de metil este o substanţă chimică toxică şi inflamabilă utilizată în producţia de materiale plastice. Riscul unei scurgeri masive sau al unei explozii care să afecteze şi alte rezervoare nu a fost încă limitat, potrivit relatărilor din presă.

Potrivit Reuters, echipajele s-au întors în zona de pericol în cursul nopţii, după ce măsurătorile efectuate vineri cu ajutorul dronelor au sugerat că apa pulverizată pe rezervor a ajutat la stabilizarea situaţiei, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de pompieri din comitatul Orange, Craig Covey.

Dar când echipajele au ajuns la indicatorul de temperatură al rezervorului, au constatat că temperatura internă era de 32 de grade Celsius, faţă de 25 de grade Celsius când echipajele de intervenţie se retrăseseră. Temperatura creştea cu aproximativ un grad pe oră, a spus el. "Aceasta este vestea proastă", a adăugat Craig Covey.

Sâmbătă, purtătorul de cuvânt al serviciilor de pompieri din comitatul Orange a declarat că pompierii studiază dacă un flux puternic de apă de răcire ar putea reduce presiunea şi preveni o explozie.

Potrivit Reuters, pompierii care încearcă să împiedice explozia sau scurgerile din rezervor au apelat la experţi externi pentru a ajuta la prevenirea unei catastrofe.

Craig Covey a mai precizat că echipele au trecut în cursul nopţii de la o abordare "defensivă" la una "ofensivă" cu ajutorul chimiştilor din echipa de intervenţie în caz de urgenţă a producătorului.

El a mai declarat că echipele se pregăteau şi pentru o posibilă scurgere, căutând modalităţi de a îndigui, bloca şi devia lichidul într-o zonă situată în incinta sitului comercial, în loc să-i permită să ajungă în canalele de scurgere a apelor pluviale, canalele râurilor sau în ocean.

"Nu renunţăm", a insistat Craig Covey.

Oficiali din domeniul sănătăţii au declarat că sunt îngrijoraţi că vapori cu substanţa chimică ar putea provoca probleme respiratorii severe în cazul expunerii prelungite. Monitorizarea calităţii aerului nu detectase vapori până la ultima actualizare privind sănătatea, citată de oficiali.

"Sunteţi în siguranţă atât timp cât vă aflaţi în afara zonei care a fost considerată a fi o zonă de evacuare", a declarat vineri dr. Regina Chinsio-Kwong de la Agenţia de Sănătate din comitatul Orange.