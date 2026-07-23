Alertă în Europa: 21 de cazuri de infecţie cu West Nile în Grecia, pe măsură ce virusul se răspândește pe continent

21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în Grecia, pe măsură ce se răspândește pe continent. Sursa colaj foto: Getty Images

Europa se confruntă cu o nouă alertă sanitară, după ce Grecia a raportat 21 de cazuri de infectare cu virusul West Nile, pe fondul răspândirii virusului în mai multe țări de pe continent, relatează Euronews. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), România, Italia, Spania și Macedonia de Nord au confirmat, la rândul lor, cazuri de infectare dobândite local, în condițiile în care sezonul de transmitere a virusului este în plină desfășurare. Autoritățile recomandă măsuri de protecție împotriva țânțarilor, deoarece nu se poate anticipa ce regiuni vor fi afectate.

În Grecia, de la începutul sezonului de supraveghere din 2026 și până la 22 iulie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infectare cu virusul West Nile transmise local, a anunțat Organizația Națională pentru Sănătate Publică (EODY).

Dintre acestea, 20 de pacienți au dezvoltat complicații la nivelul sistemului nervos central, precum encefalită, meningită sau paralizie acută flască, iar un pacient a prezentat simptome ușoare. Până în prezent, nu au fost înregistrate decese, iar 13 pacienți sunt internați.

În ultima săptămână au fost raportate 14 cazuri noi de infectare locală. În plus, a fost identificat un alt caz la o persoană cu un istoric complex de călătorii, incluzând un sejur într-o țară unde virusul este endemic. Țara în care s-a produs, cel mai probabil, infectarea nu a fost încă stabilită, iar acest caz nu este inclus în analiza epidemiologică realizată de EODY, conform sursei citate.

Potrivit datelor transmise către Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) până la 15 iulie 2026, au fost înregistrate 33 de cazuri de infectare cu virusul West Nile transmise local în cinci țări din Europa și din vecinătatea acesteia.

Italia este țara cea mai afectată, cu 20 de cazuri raportate în 16 zone. Cele mai multe au fost înregistrate în Novara, cu trei cazuri, urmată de Cremona și Verona, cu câte două cazuri, fiecare. Alte îmbolnăviri au fost raportate în Milano, Florența, Napoli, Padova, Modena și Ferrara.

În Macedonia de Nord au fost confirmate două cazuri, în regiunile Skopje și Vardar.

Alte două cazuri au fost raportate în România, în județele Argeș și Suceava, iar Spania a confirmat, la rândul său, două cazuri, în provinciile Alicante și Sevilia.

Grecia: Cele mai multe cazuri de infecţie cu West Nile, în Attica

Euronews a mai transmis că multe dintre cazurile de infectare cu West Nile din Grecia au fost depistate în regiunea Attica.

Au fost raportate cazuri în următoarele localități: Spata-Artemida (6), Markopoulo Mesogaias (2), Pallini (2), Agia Paraskevi (2), Vari-Voula-Vouliagmeni (1), Kropia (1), Lavreotiki (1), Nea Ionia (1), Chalandri (1), Municipiul Atena-Sectorul 6 (1) și Glyfada (1).

În afara regiunii Attica, câte un caz a fost confirmat în unitatea regională Larissa și în municipiul Palamas.

Deși în aceste zone nu au fost raportate încă îmbolnăviri la oameni, EODY a desemnat drept zone cu risc ridicat localitățile Paiania, Rafina-Pikermi, Marousi, Iraklio Attikis și Filothei-Psychiko.

Reprezentanţii Organizației Naționale pentru Sănătate Publică subliniază că apariția aproape anuală a cazurilor începând din 2010 arată că virusul West Nile s-a stabilit în Grecia, la fel ca în alte state europene.

Recomandările INSP pentru populaţie:

să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor;

să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei;

să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre);

să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer;

să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei.

Nu există vaccin sau tratament antiviral specific pentru infecţia cu virus West Nile. Virusul este răspândit în Africa, Europa, Orientul Mijlociu, America de Nord și Asia de Vest.

Pe durata verii, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor publică actualizări săptămânale, întrucât transmiterea virusului este influențată de condițiile meteorologice, abundența țânțarilor și migrația păsărilor sălbatice, care reprezintă rezervorul natural al virusului.