Alertă în Islanda: Un vulcan a erupt din nou, în apropiere de Reykjavik. Mai mulți oameni au fost evacuați

Un vulcan a erupt din nou, marţi, la sud de capitala Islandei, expulzând jeturi de lavă şi coloane de fum într-un spectacol incandescent de foc portocaliu şi roşu, care a determinat unele evacuări, deşi traficul aerian a continuat în condiţii normale, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Denumită „ţara gheţii şi a focului” datorită numeroşilor săi gheţari şi vulcani, Islanda, o ţară insulară din Atlanticul de Nord, a înregistrat astfel cea de-a 11 erupţie la sud de Reykjavik începând din anul 2021, când sistemele geologice latente din acea zonă s-au reactivat după o pauză de aproximativ 800 de ani.

„Avertisment: O erupţie a început”, a transmis Biroul islandez de meteorologie într-un comunicat.

Reykjavik, Iceland with a volcano erupting behind it



