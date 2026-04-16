Alertă în Napoli: Tentativă de jaf cu luare de ostatici, într-o bancă. Hoții s-au baricadat în interior

<1 minut de citit Publicat la 16:25 16 Apr 2026 Modificat la 16:40 16 Apr 2026

Hoții s-au baricadat în interiorul băncii din Napoli, unde se aflau 25 de ostatici.

Stare de alertă în Napoli, joi, după ce un grup de hoți au intrat într-o bancă și au luat ostatici, atât angajați, cât și clienți.

Momente de panică în cartierul Arenella, în piața Medaglie d’Oro din zona Vomero, după un jaf cu ostatici la o sucursală a băncii Credit Agricole.

Hoții s-au baricadat în interiorul băncii, unde se aflau 25 de ostatici. Carabinierii au securizat zona, iar pompierii au spart cu un berbec ușa de la intrare pentru a-și face loc în interior.

A urmat o negociere care s-a încheiat cu eliberarea ostaticilor, însă atacatorii sunt încă în interiorul filialei, scrie NapoliToday.

Zona este în continuare securizată, fiind păzite atât clădirea, cât și toate căile de acces.

Șase persoane, angajați și clienți ai băncii, au primit îngrijiri medicale la fața locului. Nimeni nu a fost rănit grav, fiind vorba despre atacuri de panică.

Martorii le-au spus anchetatorilor că hoții purtau măști din carton care reprezentau fețele unor actori celebri. La fața locului sunt așteptate trupele speciale ale carabinierilor (GIS) din Livorno, precum și un negociator.