Alertă în Israel: a fost activat sistemul Iron Dome. Hezbollah a revendicat atacul și a spus că a lansat "zeci de rachete Katiușa"

"Sunt elemente care indică faptul că Iranul a început atacul cu care a amenințat Israelul", a spus la Antena 3 CNN analistul militar Radu Tudor.

Alertele de atac aerian cu rachete au fost declanșate vineri seară în Galileea, în apropiere de granița cu Libanul.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată mai multe interceptoare ale sistemului Iron Dome care se angajează împotriva unui aparent tir de baraj cu rachete.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle.