Alertă la Kremlin: Vladimir Putin a convocat o ședință de urgență, după distrugerea centrelor de date Yandex, de către ucraineni

„Trebuie să fim pregătiți pentru aceste provocări”, a spus purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, despre întâlnirea pe teme de „securitate cibernetică”. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a convocat miercuri o ședință la Kremlin, cu „oficiali de rang înalt” pentru discuții despre securitatea cibernetică, informează Reuters. Kremlinul a admis că subiectul securității cibernetice reprezintă o problemă tot mai presantă, dar a negat că întâlnirea are legătură cu recentele atacuri cu drone ucrainene asupra centrelor de date rusești.

„Tehnologiile bazate pe inteligența artificială (AI) aduc multe beneficii și avantaje și cresc productivitatea. Dar, în același timp, încercările diferitelor state de a transforma aceste noi tehnologii în arme, reprezintă amenințări pentru sectoare întregi ale economiei oricărei țări”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, referitor la întâlnirea convocată de Putin.

Putin i-a convocat la Kremlin pe miniștri ai guvernului, oficiali de top din domeniul securității, șeful Sberbank și guvernatoarea băncii centrale a Rusie, Evlira Nabiulina, a adăugat Peskov.

„Trebuie să fim pregătiți pentru aceste provocări. De aceea, președintele ține această întâlnire astăzi”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a spus că întâlnirea nu este legată de atacurile cu drone ucrainene din ultimele zile, asupra a patru centre de date rusești - trei aparțin grupului tech Yandex și unul Sberbank.

„Nu, aceasta este o întâlnire mult mai sistemică. Nu are legătură cu acele atacuri specifice și izolate,” a spus el.

Atacurile Ucrainei asupra a trei centre de date rusești folosite de Yandex au fost urmate de o scădere de peste 99% a traficului de boți proveniți din infrastructura companiei, potrivit Cloudflare. În același timp, activitatea online în sprijinul AfD, al lui Donald Trump și al partidului britanic Reform UK a scăzut puternic pe rețelele sociale, în special pe X, ceea ce alimentează suspiciunile privind operațiunile rusești de influență.