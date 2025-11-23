Alertă sanitară în SUA: Deces cauzat de o nouă tulpină de gripă aviară raportată la om

2 minute de citit Publicat la 19:42 23 Noi 2025 Modificat la 19:42 23 Noi 2025

Pacientul infectat cu gripa aviară era un adult în vârstă cu afecțiuni preexistente. FOTO: Hepta

Un rezident din Washington a murit din cauza complicațiilor provocate de o infecție cu o tulpină de gripă aviară care nu a mai fost raportată anterior la oameni, potrivit CNN.

Pacientul era un adult în vârstă cu afecțiuni preexistente, care a fost spitalizat și urma un tratament pentru infecția cu gripă aviară H5N5.

Este primul caz raportat de gripă aviară la o persoană în SUA în ultimele nouă luni și doar al doilea deces uman raportat din cauza virusului în Statele Unite, dar Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA au declarat că riscul pentru publicul larg din cauza virusului rămâne scăzut.

Autoritățile continuă să monitorizeze alte persoane care au fost în contact strâns cu persoana respectivă, dar nimeni altcineva nu a fost testat pozitiv pentru gripă aviară și nu au fost găsite dovezi de transmitere de la om la om.

„Persoana avea un stol de păsări domestice mixte în curtea sa”, a declarat Departamentul de Sănătate al statului Washington într-un comunicat. „Eșantionarea DOH a identificat virusul gripei aviare în mediul stolului, ceea ce face ca expunerea la păsările de curte domestice, mediul lor sau păsările sălbatice să fie cea mai probabilă sursă de expunere pentru acest pacient.”

Gripa aviară infectează păsările sălbatice din întreaga lume de zeci de ani, dar cel mai recent focar din SUA a început în ianuarie 2022 și s-a răspândit mai mult în rândul mamiferelor decât în ​​anii trecuți.

Gripa aviară este considerată un risc de pandemie de zeci de ani, dar, așa cum sugerează și numele, a afectat în principal păsările.

Focar de gripă aviară în SUA

Alte șaptezeci de cazuri umane de gripă aviară au fost raportate în SUA ca parte a focarului, potrivit CDC. O altă persoană în vârstă cu afecțiuni preexistente a murit în ianuarie după o infecție cu gripă aviară.

Deși o mână de cazuri au fost severe, majoritatea persoanelor infectate au avut o formă ușoară de boală, a declarat CDC, cu simptome precum ochi roșii și febră. Majoritatea celor care au contractat gripa aviară lucrează îndeaproape cu animale. Au existat 41 de cazuri la persoane care lucrează cu bovine și 24 de cazuri în rândul lucrătorilor din industria păsărilor de curte. Alte două cazuri au avut o altă expunere la animale pe care CDC nu o enumeră, iar în trei cazuri, expunerea a fost necunoscută.

CDC recomandă ca oricine lucrează îndeaproape cu animalele să poarte echipament de protecție adecvat și să fie precaut în jurul fecalelor animalelor. De asemenea, oficialii recomandă precauție la curățarea hrănitorilor de păsări sau a altor zone expuse la fecale de păsări. Evitați contactul cu animale sălbatice bolnave sau moarte.

Departamentul de sănătate din Washington recomandă, de asemenea, vaccinurile antigripale pentru oricine ar putea intra în contact cu păsări domestice sau sălbatice. Deși vaccinul antigripal obișnuit nu poate proteja împotriva gripei aviare, acesta reduce șansa ca cineva să se îmbolnăvească de ambele virusuri simultan și să provoace mutația virusului gripei aviare în ceva care s-ar răspândi ușor între oameni.