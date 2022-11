Alertă de tsunami în Pacific, după un cutremur cu magnitudinea de şapte grade în Insulele Solomon

Epicentrul cutremurului, s-a situat în Insulele Solomon din Oceanul Pacific, la 55 de kilometri de capitala Honiara.

Seismul are, după revizuirea de specialişti, magnitudinea de 7 grade pe Scara Richter, iniţial având 7,3.

Acesta s-a produs la ora locală 13:05 (04:03 ora României).

De asemenea, au fost înregistrate şi replici cu magnitudini cuprinse între patru şi şase grade pe scara Richter.

Un jurnalist al agenţiei France Presse, aflat în capitală, susţine că seismul a durat aproximativ 20 de secunde.

Here’s a few more from a local cafe and supermarket I was in. pic.twitter.com/zf0SFmtTH7