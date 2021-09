Rusia este oficial răspunzătoare pentru asasinarea fostului spion Alexandr Litvinenko. Verdictul CEDO

Litvinenko, cetățean britanic la momentul decesului, a fost otrăvit cu Poloniu 210 în 2006, la Londra.

O anchetă a guvernului britanic efectuată în 2016 a concluzionat că uciderea lui Litvinenko a fost "probabil" aprobată de președintele rus Vladimir Putin.

Autoritățile ruse au negat orice implicare în moartea fostului spion însă investigația britanică a stabilit că fostul agent KGB Andrei Lugovoi și un alt cetățean rus, Dmitri Kovtun, l-au ucis pe Litvinenko turnându-i substanța radioactivă în ceai.

Cazul a fost înaintat CEDO de văduva lui Alexandr Litvinenko, Marina iar Curtea a susținut concluziile anchetei britanice.

Potrivit concluziilor CEDO, în operațiunea vizând eliminarea lui Litvinenko, Lugovoi și Kovtun au acționat în calitate de agenți ai statului rus.

Aceștia din urmă au negat, la rândul lor, că ar fi implicați în asasinat.

Curtea a mai arătat că autoritățile ruse nu au întreprins o anchetă internă reală care să stabilească faptele, să-i identifice și să îi facă răspunzători pe autorii crimei.

CEDO a mai decis că Rusia trebuie să-i plătească Marinei Litvinenko 122.500 de euro despăgubiri, dar a respins cererea acesteia pentru "daune-interese exemplare".

Cine a fost Alexandr Litvinenko

Litvinenko a fost ofițer al serviciului rus de spionaj FSB. În 1998, el și alți câțiva ofițeri FSB și-au acuzat public superiorii că au ordonat asasinarea oligarhului Boris Berezovsky.

Litvinenko a fost arestat în martie 1999 sub acuzația de a-și fi depășit atribuțiile. A fost achitat în noiembrie 1999 și arestat din nou, după care acuzațiile au fost retrase în anul 2000.

S-a refugiat cu familia sa în Londra unde i s-a acordat azil politic. În Regatul Unit a lucrat ca jurnalist, scriitor și consultant pentru serviciile secrete britanice.

În timpul șederii în Londra, Litvinenko a scris două cărți, Blowing Up Russia: Terror from Within și Lubyanka Criminal Group, în care a acuzat serviciile secrete ruse de acte de terorism.

De asemenea Litvinenko l-a acuzat pe Vladimir Putin că este cel care a ordonat asasinarea jurnalistei Anna Politkovskaya.

Foto: Alexandr Litvinenko în anul 2002 (dreapta) și pe patul de spital, după otrăvirea cu poloniu (stânga)

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal