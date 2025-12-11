Aliații Kievului discută joi despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și pace. Nicușor Dan participă prin videoconferință

Aliaţii Kievului discută despre planul de pace al lui Trump. La videoconferinţa de duminică va participa şi Președintele Nicușor Dan. Foto: Colaj Profimedia

O nouă reuniune a „Coaliției de Voință”, care grupează țările ce sprijină Kievul, va avea loc joi. Președintele Nicușor Dan va participa la discuții, prin videocoferință, de la ora 17.45, a anunțat Administrația Prezidențială.

Reuniunea Coaliţiei de Voinţă va fi co-prezidată de premierul britanic Keir Starmer şi de președintele francez Emmanuel Macron. Discuţiile vin într-un context extrem de tensionat. Europa a transmis că "trebuie să se pregătească pentru un eventual război pe care Donald Trump ar putea alege să nu-l susţină". Astăzi se va dezbate şi alocarea ajutorului pentru Ucraina, aflat la cel mai scăzut nivel după invazia din 2022.

Keir Starmer și Emmanuel Macron urmează să îi informeze pe cei peste 30 de aliaţi despre discuţiile purtate luni la Londra cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Liderii vor aborda două teme majore: garanţiile de securitate pentru Kiev și stadiul negocierilor de pace, în coordonare cu demersurile administrației americane.

Reuniunea are loc înaintea unui nou summit programat luni la Berlin și vine pe fondul tensiunilor din relația transatlantică.

În același timp, diplomația franceză vorbește deschis despre necesitatea accelerării autonomiei strategice europene, în condițiile noii doctrine americane.

Dincolo de declarații, cifrele arată o realitate dură: Europa nu reușește să compenseze pierderea ajutorului american pentru Ucraina. Potrivit unei analize a Kiel Institut, în 2025 statele europene au alocat doar 4,2 miliarde de euro în ajutorul militar pentru Ucraina, mult prea puțin, spun specialistii, pentru a acoperi golul lăsat de Washington.

Franța, Germania și Marea Britanie au crescut contribuțiile, însă rămân în urmă față de țările nordice, raportat la PIB.

Iar țări precum Italia și Spania contribuie foarte puțin.

Până acum, în 2025, totalul se ridică la 32,5 miliarde de euro, mult sub media anuală de 41,6 miliarde din perioada 2022–2024.

Pentru a ajunge la același nivel, Europa ar trebui să suplimenteze rapid încă 9 miliarde de euro adică o rată lunară de finanțare de două ori mai mare decât în ultimele luni. Iar acest deficit va fi tema principală a discuțiilor de astăzi, când liderii Coaliției de Voință vor încerca să găsească rapid formule prin care Europa să stabilizeze fluxul de ajutor pentru Ucraina.