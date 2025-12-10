„Mă îndoiesc că Rusia vrea pace”. Nicușor Dan spune că Europa trebuie să continue să sprijine Ucraina, ca să transmită Rusiei un mesaj

Nicușor Dan spune că Europa trebuie să continue să sprijine Ucraina. Foto: Administrația Prezidențială

Nicușor Dan a declarat într-un interviu acordat postului francez de televiune France Info că nu crede că Rusia îşi doreşte un armistiţiu. Președintele a subliniat de asemenea că Ucraina trebuie susţinută de Europa pe termen lung pentru a transmite ruşilor un mesaj.

Preşedintele României a reiterat de asemenea că România nu va trimite trupe în Ucraina nici după încheierea păcii.

Nicușor Dan a spus că „este bine că se vorbeşte despre pace”, dar a subliniat că „nu e deloc optimist, chiar şi în acest moment, cu privire la faptul că Rusia doreşte pacea sau chiar un armistiţiu”.

„Cred că este foarte bine că se discută atât de mult despre pace, dar cred că Europa trebuie să continue să sprijine Ucraina și că trebuie să fim pregătiți să facem acest lucru și să transmitem rușilor că suntem pregătiți să o facem pe termen lung.



Ceea ce este important acum este ca Ucraina să reziste. Pentru că... bineînțeles. Ucraina este o țară care are aceleași valori ca noi, iar pentru România este foarte important să aibă un vecin care împărtășește aceleași valori. Dacă Ucraina va cădea la un moment dat, sper că nu se va întâmpla să devenim vecini cu Rusia, pentru că atunci totul se va schimba”, a declarat Nicușor Dan.



„România nu este o țară prietenă cu Rusia”, a conchis el.

Șeful statului a refuzat să ia în calcul o posibilă trimitere de trupe în Ucraina. „Este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face”, adăugând că România este „la fel ca Polonia, una dintre rutele prin care trec toate ajutoarele militare și civile” destinate Kievului.



Întrebat despre ultimele declarații ale lui Donald Trump privind sprijinul pentru Ucraina, Nicușor Dan a spus că „Donald Trump are dreptate” în ceea ce privește „finanțarea securității în Europa” și creșterea bugetelor de apărare ale membrilor NATO .

„Cred că Europa și Statele Unite au interesul să-și continue relația ”, a afirmat el.

Cu doar câteva ore înainte, într-un interviu pentru Politico, președintele american descria liderii europeni ca fiind „slabi” și națiunile lor ca fiind „în declin”. „Vom fi capabili [să ne asigurăm securitatea] în câțiva ani ”, a răspuns Nicușor Dan, menționând programul SAFE al Uniunii Europene (UE), lansat pentru a facilita achiziționarea în comun de arme.

