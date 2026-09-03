„Am făcut o greșeală”. Putin le-a cerut rușilor să fie pregătiți pentru o criză de benzină pe termen lung

Incendiu la o rafinărie din zona Moscovei, iunie 2026. Președintele Vladimir Putin spune că rușii trebuie să fie pregătiți "pentru orice" atunci când vine vorba despre criza de carburanți provocată de loviturile ucrainene. Foto: Getty Images / Profimedia Images

Cetățenii ruși ar trebui să fie pregătiți pentru o penurie permanentă de benzină, din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, scrie The Moscow Times, care îl citează chiar pe președintele Vladimir Putin.

Joi, la Forumul Economic Estic, Putin a recunoscut că autoritățile de la Moscova nu au fost pregătite pentru seria de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice. În urma loviturilor ucrainene, a avut loc o scădere dramatică a producției de produse petroliere. Replicile Kievului la bombardamentele ruse au declanșat cea mai gravă criză a combustibililor din istoria modernă, notează publicația citată.

„Noi am gândit că acestea (rafinăriile, n.r.) sunt instalații pur civile și nu pot fi ținta niciunui atac, nici măcar într-un conflict armat. Dar, în această privință, ne-am înșelat. Adversarul nostru, din păcate, gândește diferit”, a spus Putin.

El a fost întrebat dacă rușii ar trebui să se obișnuiască cu penuria de benzină.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Numai pregătirea noastră va arăta clar oricui vrea să ne facă rău că este mai bine să nu o facă”, a răspuns el.

Versiunea lui Putin: doar 10% dintre instalații sunt avariate și vor fi reparate

Potrivit lui Putin, Rusia „este forțată să răspundă în același fel” la atacurile asupra rafinăriilor, iar acest răspuns „s-a dovedit semnificativ”.

Președintele rus susține că societățile petroliere din țară au început deja să ia măsuri active pentru a-și proteja instalațiile în mod independent, în timp ce repară uzinele avariate. „Cred că vom repara restul de 10% în viitorul foarte apropiat”, a estimat Putin.

„În timp ce apărarea antiaeriană acționează, există un singur lucru de făcut: consolidarea sistemului de apărare antiaeriană”, a adăugat el.

Cel puțin 70 de lovituri "încasate" de rafinăriile ruse de la începutul anului

De la începutul anului, dronele ucrainene au lovit rafinăriile rusești de cel puțin 70 de ori, reducând volumul de petrol rafinat în Rusia la minimele ultimilor două decenii. La sfârșitul lunii august, producția de benzină din Rusia acoperea doar 70% din consumul intern, deficitul fiind aproximativ 30.000 de tone pe zi.

Cel puțin 17 regiuni au introdus restricții la vânzările de combustibil, de la interdicția de a alimenta cu mai mult de 30-40 de litri până la un sistem par-impar la benzinării, bazat pe numerele de înmatriculare ale vehiculelor, precum pe vremuri, în România condusă de Nicolae Ceaușescu.

În cursul lunii august, cel puțin șapte rafinării rusești au oprit complet sau parțial producția din cauza atacurilor cu drone, iar pe 2 septembrie, rafinăria Kinef din regiunea Leningrad - a doua ca mărime din țară - a încetat complet rafinarea.

Pentru a acoperi deficitul de combustibil, autoritățile ruse au început să importe benzină pe cale maritimă pentru prima dată în istorie din India, Maroc și Turcia. De asemenea, responsabilii ruși au crescut achizițiile din Belarus la un nivel record.