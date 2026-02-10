Ambasadorul rus la Chișinău amenință Republica Moldova: “Să nu creadă că nu vom răspunde, cum au crezut și ucrainenii”

Ozerov a acuzat autoritățile de la Chișinău de lipsă de moralitate. FOTO: Ambasada Rusiei în Republica Moldova

Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, a lansat amenințări directe la adresa Republicii Moldova, într-un interviu pentru presa rusă, citat de TVR Moldova.

„Rușii sunt oameni civilizați și nu vor răspunde cu obrăznicie la obrăzniciile Republicii Moldova. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, cum credeau și ucrainenii.” a spus Oleg Ozerov.

În interviul acordat pentru Sputnik Moldova, un canal interzis în Republica Moldova, Ozerov a acuzat autoritățile de la Chișinău de lipsă de moralitate si că nu respectă drepturile cetățenilor ruși.

Deși a dat asigurări că Rusia nu vrea să atace Republica Moldova, el a reamintit o declarație a lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, potrivit căruia Rusia nu vrea ca Republica Moldova să ajungă la fel ca Ucraina. El a menționat că Moscova nu își va retrage militarii din stânga Nistrului.

„Așa cum spunea și ministrul nostru, diplomația rusă constă în faptul că… noi suntem oameni civilizați. Nu răspundem cu obrăznicie la obrăznicie.

Este vorba despre educație și comportament civilizat. Dar asta nu înseamnă că noi nu vom răspunde deloc, e o mare confuzie. Exact așa, apropo, au crezut ucrainenii cândva.

Vă amintiți că Poroșenko, prin 2015, când venise la putere, el spunea: copiii noștri vor învăța în căldură, iar în Donbas vor sta în subsoluri. Dar ceea ce se întâmplă acum, cred eu, vorbește despre faptul că Rusia poate răspunde, dar nu vrea să facă asta.”, a spus Oneros.

Republica Molodova intenționează să se retragă din CSI

În 2023, președinta Maia Sandu a anunțat că autoritățile vor revizui acordurile încheiate în cadrul CSI și vor denunța o parte dintre ele. Tot atunci, Guvernul a informat că CSI va fi eliminată de pe lista organizațiilor internaționale pentru care sunt plătite anual cotizații.

Republica Moldova are o restanță de aproximativ 100.000 de euro la plata cotizațiilor către Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizație din care autoritățile de la Chișinău intenționează să se retragă definitiv până la sfârșitul anului 2026. Informația a fost confirmată, marți, de ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, potrivit portalului NewsMaker, citat de Agerpres.