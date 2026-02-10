Pentru ieşirea din CSI, Moldova mai trebuie să denunţe câteva acorduri şi să achite o restanţă de 100.000 de euro

Mihai Popșoi, ministrul de Externe al Republicii Moldova. sursa foto: Getty

Republica Moldova are o restanță de aproximativ 100.000 de euro la plata cotizațiilor către Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizație din care autoritățile de la Chișinău intenționează să se retragă definitiv până la sfârșitul anului 2026. Informația a fost confirmată, marți, de ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, potrivit portalului NewsMaker, citat de Agerpres.

Șeful diplomației de la Chișinău a precizat că suma nu este una „exorbitantă”, însă ar trebui achitată dacă Republica Moldova dorește să își respecte angajamentele internaționale.

„Dacă vrem să respectăm dreptul internaţional şi să fim cu inima împăcată, probabil ar trebui să achităm această restanţă, deşi trebuie să recunoaştem că de ani buni nu am mai primit careva beneficii din participaţia noastră în CSI din acele plăţi pe care le făceam”, a subliniat ministrul moldovean.

Procesul de retragere din CSI a fost inițiat pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Din 2022, Republica Moldova nu mai participă la activitățile organizației.

În 2023, președinta Maia Sandu a anunțat că autoritățile vor revizui acordurile încheiate în cadrul CSI și vor denunța o parte dintre ele. Tot atunci, Guvernul a informat că CSI va fi eliminată de pe lista organizațiilor internaționale pentru care sunt plătite anual cotizații.

Comentând aceste decizii, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a afirmat, potrivit NewsMaker, că participarea Republicii Moldova în CSI nu ar avea o valoare semnificativă.

În total, Republica Moldova a semnat 283 de acorduri în cadrul CSI. Dintre acestea, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 sunt în procedură de denunțare.

Recent, Mihai Popșoi a anunțat că autoritățile urmează să denunțe trei documente esențiale: Statutul CSI, Acordul privind crearea CSI și anexele acestuia. O astfel de decizie ar însemna, în practică, încetarea calității de stat membru al Comunității Statelor Independente.

Ministrul de Externe a arătat că Parlamentul ar putea adopta hotărârea de denunțare chiar în luna februarie.

Ulterior, documentele vor fi promulgate de președinta Maia Sandu, publicate în Monitorul Oficial și transmise Secretariatului CSI. Din perspectiva dreptului internațional, după notificare urmează o perioadă de aproximativ șase luni, la finalul căreia Republica Moldova nu va mai avea statutul juridic de stat membru al organizației.

„Este o decizie istorică”, a declarat Mihai Popşoi.