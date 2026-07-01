Ambasadorul SUA la NATO avertizează că unii aliați "sunt în urmă” cu promisiunea lui Trump privind creșterea cheltuielilor militare

1 minut de citit Publicat la 19:52 01 Iul 2026 Modificat la 19:52 01 Iul 2026

„Unii aliați fac mai mult decât alții — și avem țări precum Polonia, statele nordice, statele baltice și Germania care deschid drumul”. Foto: Hepta

Ambasadorul SUA la NATO avertizează că unele țări europene nu fac suficient pentru a-și îndeplini angajamentul privind cheltuielile de apărare, înaintea unui summit de la Ankara cu președintele american Donald Trump, potrivit The Times of Israel.

Sub presiunea lui Trump, liderii NATO au convenit, la o reuniune de anul trecut de la Haga, să crească cheltuielile pentru apărare la cinci procente din PIB până în 2035.

„Unii aliați fac mai mult decât alții — și avem țări precum Polonia, statele nordice, statele baltice și Germania care deschid drumul”, le-a spus jurnaliștilor emisarul american Matthew Whitaker.

„Dar avem și unele state care rămân în urmă, fie pentru că nu cheltuiesc suficient în acest moment, fie pentru că nu au o traiectorie credibilă pentru a ajunge la angajamentul de la Haga privind apărarea.”

Whitaker spune că Trump „se așteaptă pe deplin ca toți aliații să facă un pas înainte imediat și să intre pe traiectoria către cinci procente, și să o facă urgent.”

Summitul NATO din Turcia are loc după ce Trump a criticat dur aliații europeni în legătură cu răspunsul lor la războiul său din Iran.

Whitaker spune că el crede că tensiunile din trecut au rămas în urmă în cadrul alianței, susținând că „acele zile au trecut”.

El indică Spania, despre care spune că l-a „dezamăgit” pe Trump în legătură cu Iranul și prin „refuzul de a demonstra o traiectorie credibilă către cinci procente”.

Dar spune că nu se așteaptă la o dispută la summit între Trump și premierul spaniol Pedro Sánchez.

Pe măsură ce cheltuielile pentru apărare cresc în întreaga alianță, Whitaker spune că Europa trebuie acum să demonstreze că transformă banii suplimentari în capabilități reale.

„Obiectivul este clar — să continuăm transferul poverii apărării convenționale a Europei către aliații noștri din NATO”, spune el. „Statele Unite nu pleacă nicăieri, dar avem responsabilități globale.”

Consolidarea industriilor de apărare de pe ambele maluri ale Atlanticului va fi un punct central al reuniunii care urmează.

Whitaker spune că Statele Unite salută eforturile UE de a crește producția, dar avertizează împotriva ridicării de bariere pentru companiile americane.

„Cu siguranță nu susținem limbajul protecționist pe care adesea multe dintre inițiativele europene de apărare îl includ și care ar exclude aliații”, spune el. „Acesta este un aspect care ar putea fi discutat în timpul summitului și ne așteptăm să putem ajunge la un acord în această privință.”