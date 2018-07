Ameninţare explozivă din partea preşedintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a avertizat Teheranul că va suferi consecinţe pe care puţini le-au suferit de-a lungul istorie dacă mai ameninţă Statele Unite.

„Nu mai suntem o ţară care va suporta afirmaţiile voastre demente despre violenţă şi moarte. Aveţi grijă!”, a adăugat liderul american.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!