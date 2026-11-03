3 minute de citit Publicat la 21:45 03 Noi 2026 Modificat la 21:48 03 Noi 2026

Amenințată de faliment, Poșta Rusă scoate la vânzare celebrul Oficiu Poștal Imperial, ridicat în perioada țaristă, în centrul Moscovei. Sursa foto: Getty Images

Poșta Rusă anunță organizarea unei licitații pentru scoaterea la vânzare a întregului complex de clădiri al fostului Oficiu Poștal Imperial, aflat în centrul Moscovei și ridicat în perioada țaristă. Vânzarea are loc în contextul în care compania de stat se confruntă cu pierderi și datorii tot mai mari, a relatat luni publicația Vedomosti, preluată de The Moscow Times.

Serviciul Poștal de Stat al Rusiei a acumulat pierderi de peste 1,1 miliarde de dolari în ultimii patru ani și jumătate.

Construit în perioada țaristă, între 1910-1912, fostul complex al Oficiului Poștal Imperial din Moscova, cunoscut și sub numele de „Poșta Centrală din Moscova” şi situat pe strada Miasnițkaia, a fost construit în perioada are un preț de pornire de 95,5 milioane de dolari (n.r.: 7,7 miliarde de ruble). Licitația este programată miercuri, 9 decembrie, iar ofertele pot fi depuse până joi, 3 decembrie, conform sursei citate.

Proprietatea include 19 clădiri și 46 de spații nerezidențiale, cu o suprafață totală de 21.400 de metri pătrați, potrivit Casei Ruse de Licitații. Complexul se întinde pe un teren de 2,2 hectare, situat între strada Myasnitskaya și bulevardul Chistoprudny. Două dintre clădiri beneficiază de statutul de monument protejat al patrimoniului cultural.

The former Moscow Imperial Post Office complex on Myasnitskaya Ulitsa has a starting price of 7.7 billion rubles ($95.5 million). https://t.co/JnQbtuXHOp — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 2, 2026

Consultanții imobiliari care au discutat cu jurnaliştii publicației Vedomosti au avut opinii împărțite în privința prețului solicitat.

Maxim Chernyadyev, directorul departamentului de proiecte funciare din cadrul NF Group, a declarat că prețul este prea ridicat, având în vedere costurile de renovare. Această opinie a fost împărtășită și de Dmitry Shelkovsky, șeful departamentului de active funciare și dezvoltare din cadrul IBC Real Estate.

Pe de altă parte, Stepan Zaitsev, director comercial adjunct al operatorului de spații de lucru Business Club, a descris prețul de 4.464 de dolari (n.r.: 360.000 de ruble) pe metru pătrat drept unul moderat pentru centrul istoric al Moscovei.

La începutul acestui an, Energy Interregional Holding Association a achiziționat clădirea istorică a Oficiului Poștal Central din Sankt Petersburg de la Poșta Rusă, în cadrul unei tranzacții în valoare de peste 14,9 milioane de dolari (n.r.: 1,2 miliarde de ruble), potrivit publicației Vedomosti.

Dezvoltatorul Level Group a achiziționat, de asemenea, un complex care aparținea departamentului de administrare a parcului auto al Poștei Ruse, situat pe strada Dokukina din Moscova.

Poșta Rusă a raportat pierderi timp de patru ani consecutivi, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară:

377 de milioane de dolari (n.r.: 30,4 miliarde de ruble) – în 2022;

100,4 milioane de dolari ((n.r.: 8,1 miliarde de ruble) –în 2023;

212 milioane de dolari (n.r.: 17,1 miliarde de ruble) – în 2024;

293,9 milioane de dolari (n.r.: 23,7 miliarde de ruble) – în 2025.

Pierderile cumulate în această perioadă au ajuns la 983,3 milioane de dolari (n.r.: 79,3 miliarde de ruble). În prima jumătate a anului 2026, compania a înregistrat pierderi suplimentare de 125,2 milioane de dolari (n.r.: 10,1 miliarde de ruble).

Datoria totală a ajuns la 1,57 miliarde de dolari (n.r.: 126,5 miliarde de ruble) la sfârșitul anului 2025, iar compania cheltuiește anual aproximativ 248 de milioane de dolari (n.r.: 20 de miliarde de ruble) doar pentru plata serviciului datoriei.

Agenția de rating de credit ACRA a retrogradat compania în august, invocând povara ridicată a datoriilor și veniturile insuficiente generate din activitatea proprie pentru achitarea acestora.

Jurnaliştii de la The Moscow Times au mai notat că Poșta Rusă a redus și numărul angajaților. Personalul companiei s-a diminuat cu 13% în 2025, ajungând la 211.600 de angajați.

Autoritățile caută noi surse de venit pentru serviciul poștal, inclusiv printr-o propunere a guvernului de a-i acorda drepturi exclusive pentru livrarea unor produse cu vânzare restricționată în funcție de vârstă, precum jucării sexuale, băuturi energizante și artificii.

Duma de Stat analizează, de asemenea, un proiect legislativ care ar permite comercializarea vinului prin intermediul site-ului companiei.