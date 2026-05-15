Americanii anunță că Israelul și Libanul au încheiat discuții „productive”, la Washington

1 minut de citit Publicat la 09:46 15 Mai 2026 Modificat la 09:46 15 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Reprezentanţi ai Israelului şi ai Libanului au încheiat, joi, o zi „productivă” de negocieri de pace, la Washington, şi au stabilit să continue discuţiile vineri, au anunţat Statele Unite, ţară care care acţionează ca mediator, informează EFE, citată de Agerpres.

„Am avut o zi de discuţii productive şi pozitive” care au durat opt ore, a precizat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat american.

„Sperăm să continuăm mâine (vineri) şi să avem mai multe noutăţi de împărtăşit atunci”, a adăugat oficialul.

Cele două delegaţii au început, joi, o nouă rundă de negocieri de pace în capitala americană, după ce guvernul libanez a avertizat că recentele atacuri israeliene subminează acordul de încetare a focului convenit în aprilie.

Delegaţia libaneză este formată din ambasadorul Libanului în SUA, Nada Hamadeh, şi emisarul special Simon Karam, în timp ce din partea israeliană au participat la negocieri ambasadorul Israelului la Washington, Yechiel Leiter şi adjunctul consilierului pentru securitate naţională, Yossi Draznin.

SUA sunt reprezentate de consilierul Departamentului de Stat, Michael Needham, ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, şi ambasadorul american în Liban, Michel Issa.

Israelul şi Libanul, care nu au relaţii diplomatice, au desfăşurat până acum în capitala americană două runde de contacte, pe 14 şi 23 aprilie, care au servit pentru a conveni un armistiţiu în atacurile israeliene pe teritoriul libanez declanşate odată cu începutul războiului din Iran.

Israelul a continuat să bombardeze teritoriul libanez de la intrarea în vigoare a armistiţiului, în timp ce gruparea teroristă Hezbollah, care nu participă la negocieri, atacă forțele israeliene din Liban.

Cel puţin 13 persoane, dintre care jumătate erau copii, au murit miercuri în bombardamentele lansate de Israel în sudului Libanului, unde mai multe familii au fost afectate.

Preşedintele libanez, Joseph Aoun, a avertizat înaintea noii runde de negocieri de la Washington că atacurile israeliene „erodează eforturile de consolidare a încetării ostilităţilor”.