Americanii i-au revocat viza lui Wole Soyinka, laureatul cu Nobel care l-a criticat pe Trump. În 2016, şi-a rupt Cartea Verde

Americanii i-au revocat viza lui Wole Soyinka, laureatul cu Nobel care l-a criticat pe Trump. În 2016, şi-a rupt Cartea Verde. FOTO: Hepta

Laureatul nigerian al Premiului Nobel, Wole Soyinka, a declarat că SUA i-au revocat viza și i-au interzis intrarea în țară. Scriitorul de 91 de ani, câștigător al Nobelului pentru Literatură în 1986, a dezvăluit cum consulatul SUA i-a cerut să aducă pașaportul pentru ca viza să-i poată fi anulată personal, conform BBC. În luna iunie, Wole Soyinka avusese parte de o experienţă neplăcută la Bucureşti, unde un taximetrist i-a cerut 400 de euro pentru o cursă de la Aeroportul Otopeni până în centrul oraşului.

Soyinka a numit invitația o „scrisoare de dragoste destul de curioasă din partea unei ambasade” într-o conferință de presă care a avut loc marți și a spus organizațiilor care speră să-l invite în SUA „să nu-și piardă timpul”. Ambasada SUA în Nigeria a declarat că nu poate comenta cazuri individuale.

A rămas fără carte verde

Laureatul Premiului Nobel a deținut anterior rezidența permanentă în SUA, dar a renunțat la ea în 2016, rupându-și cartea verde în semn de protest față de alegerea președintelui Donald Trump.

Cartea verde este un permis de ședere permanentă pentru SUA - prețuit de mulți imigranți africani în SUA. Soyinka a afirmat marți că nu mai are cartea verde - și a adăugat în glumă că aceasta „i-a căzut între degetele unei foarfece și s-a tăiat în câteva bucăți”.

Celebrul autor a avut angajamente didactice regulate la universități din SUA în ultimii 30 de ani. „Nu am viză. Mi se interzice accesul”, a spus el marți.

Soyinka a criticat mult timp poziția radicală a administrației Trump privind imigrația și a legat revocarea vizei de criticile sale deschise. El a spus că recenta sa comparație a lui Trump cu dictatorul Ugandei - „Idi Amin cu fața albă” - ar fi putut contribui la situația actuală.

„Când l-am numit pe Donald Trump Idi Amin, am crezut că îi fac un compliment”, a spus Soyinka, adăugând: „Se comportă ca un dictator”.

Idi Amin a fost un ofițer militar și dictator ugandez care a condus țara din 1971 până în 1979, faimos pentru regimul său brutal și pentru abuzurile pe scară largă ale drepturilor omului.

Când a fost întrebat dacă ar lua în considerare întoarcerea în SUA, Soyinka a spus: „Câți ani am?”. În iulie, Departamentul de Stat al SUA a anunțat modificări radicale ale politicii sale privind vizele neimigranți pentru cetățenii din Nigeria și din alte câteva țări africane.

Conform politicii, aproape toate vizele neimigranți și nediplomatice emise nigerienilor și cetățenilor din Camerun, Etiopie și Ghana vor fi acum cu o singură intrare și valabile doar trei luni, reducând vizele cu intrări multiple, de până la cinci ani, de care beneficiau anterior.

A fost păcălit de un taximetrist în București

Wole Soyinka, un diplomat nigerian de 90 de ani, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a fost victima unei înșelăciuni în București. Bărbatul ar fi fost taxat cu 400 de euro de un taximetrist pentru o cursă în valoare de aproximativ 100 de lei, de la Aeroportul Otopeni până la un hotel din centrul Capitalei.

Poliţiştii din cadrul Serviciului Poliţie Transporturi Aeroport ”Henri Coandă” s-au sesizat, atunci, din oficiu în acest caz.

”Din verificările preliminare a reieşit că, la data de 27.06.2026, ora 00.51, un cetăţean nigerian, în vârstă de 90 de ani, s-a îmbarcat într-un autovehicul de transport persoane în regim taxi din faţa terminalului de sosiri, cu destinaţia un hotel din centrul Capitalei. La finalul cursei, conducătorul auto i-ar fi solicitat şi încasat, prin intermediul unui aparat POS, aproximativ 400 de euro, reprezentând contravaloarea cursei”, a arătat Poliţia.