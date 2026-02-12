Analiză The Guardian: De ce majoritatea democrațiilor evită „Consiliul Păcii” al lui Trump

Potrivit informațiilor, majoritatea marilor democrații occidentale vor evita prima reuniune a Consiliului Păcii, programată pentru această lună și condusă de Trump. sursa foto: Getty

Fie că este vorba despre taxa de 1 miliard de dolari pentru aderare sau despre puterea disproporționată a președintelui american, aliați-cheie ai SUA preferă să stea departe de noua structură, arată o analiză The Guardian.

Îți place pacea? Perfect. Atunci ce-ar fi să înființăm un grup de țări dedicate acestui ideal, care să colaboreze pentru armonie globală? Nu, nu organizația care există de 80 de ani. Una nouă. Cine se înscrie?

Răspunsul pare să fie: nu prea mulți lideri sau cetățeni ai lumii.

Consiliul Păcii, creat anul trecut printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU și conceput inițial pentru a implementa un plan de pace în Gaza, arată din ce în ce mai mult ca un domeniu personal al lui Donald Trump, care i-ar putea permite președintelui SUA să intervină în afacerile altor state după bunul plac.

Potrivit informațiilor, majoritatea marilor democrații occidentale vor evita prima reuniune a Consiliului Păcii, programată pentru această lună și condusă de Trump. Printre aliații care se țin la distanță se numără Franța, Germania, Marea Britanie și Canada.

Carta Consiliului, care îl plasează pe Trump într-un rol dominant – de la coordonator financiar la arhitect al structurii – pare să fi descurajat mai multe state.

„Acest consiliu are șansa de a fi unul dintre cele mai consecvente organisme create vreodată în istoria lumii”, a declarat Trump într-un discurs din ianuarie despre Consiliul Păcii.

(În același discurs, președintele SUA a spus că bombardarea unei instalații nucleare iraniene a „distrus complet totul”, a susținut că „anihilează” teroriști în Nigeria și s-a lăudat cu capturarea lui Nicolás Maduro, președintele Venezuelei.)

La înființarea din noiembrie, Trump a invitat aproximativ 60 de țări să adere. Până acum, doar aproximativ 20 și-au anunțat participarea: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Egipt, Ungaria, Indonezia, Israel, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Mongolia, Maroc, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Vietnam. Reuters a remarcat că „puține dintre țările înscrise sunt democrații”.

Când Consiliul de Securitate al ONU a votat înființarea Consiliului Păcii ca „administrație de tranziție”, scopul declarat era implementarea planului de pace în 20 de puncte propus de Trump pentru Gaza.

Însă direcția s-a schimbat rapid, iar Trump și-a extins ambițiile dincolo de situația din Gaza. De altfel, carta Consiliului nu mai menționează deloc Gaza.

Trump nu și-a ascuns intențiile mai largi: „Vom avea mult succes în Gaza. Va fi ceva bun de urmărit. Și putem face și alte lucruri. Putem face numeroase alte lucruri odată ce acest consiliu va fi complet format, putem face practic orice vrem să facem”.

Această abordare contrastează puternic cu ceea ce anunțase inițial ONU. De asemenea, este puțin probabil ca ONU să fi anticipat un consiliu al păcii condus de Trump pe termen nelimitat.

Carta prevede: „Înlocuirea Președintelui poate avea loc doar în urma unei demisii voluntare sau ca urmare a incapacității, stabilită prin vot unanim al Consiliului Executiv”.

Având în vedere că membrii Consiliului Executiv sunt numiți de Trump și includ consilierul adjunct pentru securitate națională, doi membri ai cabinetului său și ginerele președintelui, este greu de imaginat că aceștia ar decide că Trump este incapabil. Iar dacă ar demisiona, tot Trump ar desemna succesorul.

Faptul că Trump ar încerca să domine o astfel de structură nu surprinde. Însă ceea ce pare să fi șocat unele state este percepția că acest Consiliu ar putea deveni un rival direct al ONU.

Carta stipulează că statele membre trebuie să contribuie cu 1 miliard de dolari pentru a face parte din organism, care promite „asigurarea unei păci durabile în zonele afectate sau amenințate de conflict” și solicită „un organism internațional de consolidare a păcii mai flexibil și mai eficient” – formulare interpretată de unii ca o critică la adresa ONU.

Franța a anunțat că nu va participa, invocând îngrijorări că noua structură ar putea intra în conflict cu ONU. Trump a reacționat afirmând că „Voi pune o taxă de 200% pe vinurile și șampaniile lui și atunci va adera, dar nu este obligat să adere”, referindu-se la Emmanuel Macron.

Dat fiind că Trump a demonstrat disponibilitatea de a interveni în afacerile altor state – recent amenințând că va bloca deschiderea unui pod între SUA și Canada în contextul unei dispute cu premierul canadian – există temeri reale legate de concentrarea unei asemenea puteri în mâinile sale.

În calitate de președinte pe termen nedeterminat, Trump are autoritatea exclusivă de a convoca reuniunile Consiliului și de a bloca orice decizie adoptată de Consiliul Executiv. De asemenea, poate revoca membri ai acestuia.

Ar trebui un lider cunoscut pentru abordarea sa imprevizibilă și emoțională în politica externă să fie responsabil de un mecanism global de pace?

Dacă răspunsul este afirmativ și conduceți o țară, există o oportunitate clară: puteți investi 1 miliard de dolari din banii contribuabililor pentru a participa la acest proiect.