Anchetă în Franța: temperaturi trucate pe aeroportul Charles de Gaulle, posibil manipulate pentru câștiguri pe Polymarket

sursa foto: Getty

Serviciul meteorologic național al Franței a depus plângere la poliție după ce a descoperit variații suspecte de temperatură la un senzor de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris – salturi bruște de câteva grade, care au coincis cu pariuri neobișnuit de mari pe platforma Polymarket, unde mizele pe temperatura maximă zilnică din Paris au totalizat aproape 1,4 milioane de dolari în cele două zile vizate. Experții avertizează că manipularea datelor meteorologice nu pune doar probleme financiare, ci și de siguranță a aviației, temperaturile fiind esențiale pentru calculele de decolare și navigație. Ancheta este în curs, iar Polymarket a trecut între timp la utilizarea datelor de pe un alt aeroport, scrie The New York Times.

La începutul lunii aprilie, Ruben Hallali a primit o alertă neobișnuită pe telefon: temperatura de seară de pe Aeroportul Internațional Paris Charles de Gaulle crescuse cu aproximativ 3,3 grade Celsius în câteva secunde.

Hallali, directorul executiv al companiei de risc meteorologic Sereno, configurase notificări pentru variații extreme de temperatură. Apoi, nouă zile mai târziu, s-a întâmplat din nou.

„A fost un salt izolat, la o singură stație, la începutul serii”, a precizat Hallali, care a adăugat că a observat o altă coincidență ciudată legată de aceste salturi: momentul era perfect calculat pentru ca cineva să obțină un câștig substanțial pe platforma de pariuri Polymarket.

Nu a fost singurul care a simțit că ceva nu e în regulă. Météo-France, serviciul meteorologic național al Franței, a depus săptămâna trecută o plângere la poliție și la procurorii locali, declarând că deține dovezi că un senzor de temperatură de pe Charles de Gaulle, cel mai mare aeroport al țării, ar fi putut fi manipulat.

Variațiile de temperatură, au spus experții, au coincis cu o perioadă de activitate neobișnuită pe Polymarket, una dintre principalele piețe de predicții online. Mizele plasate pe temperatura maximă zilnică din Paris au totalizat aproape 1,4 milioane de dolari în cele două zile, iar unii pariori au încasat câștiguri de mii de dolari, potrivit datelor companiei.

Piețele de predicții precum Polymarket și Kalshi permit utilizatorilor să parieze pe rezultatul a practic oricărui eveniment. Un domeniu tot mai popular este cel al pariurilor meteorologice, unde speculanții pot plasa mize în timp real pe temperaturi, cantități de precipitații, numărul de uragane din Atlanticul pe parcursul unui an și multe altele.

Pe măsură ce mizele au crescut, a crescut și tentația de a manipula instrumentele utilizate pentru generarea datelor meteorologice, în speranța de a produce un rezultat financiar profitabil. Experții avertizează că acest lucru ar putea avea efecte în cascadă periculoase, precum degradarea informațiilor care stau la baza siguranței traficului aerian.

Datele de temperatură sunt folosite într-o serie de calcule pe aeroporturi, contribuind la stabilirea distanței corecte de decolare, a ratei de urcare și la decizia dacă echipajele trebuie să aplice tratament antigel aeronavelor. Sunt esențiale pentru siguranța aeroportuară, a spus Hallali.

„Incidentul de pe Charles de Gaulle nu este o curiozitate izolată”, a spus Hallali. „Este ceea ce se întâmplă când stimulentele financiare se întâlnesc cu o infrastructură de date fragilă.”

Pe 6 aprilie, temperatura înregistrată pe Charles de Gaulle a sărit de la 17,8 grade Celsius la 21,1 grade la ora 19:00, înainte de a scădea lent în ora următoare, potrivit datelor Météo-France.

Pe 15 aprilie, temperatura înregistrată a urcat și mai abrupt, de la 16,1 grade la ora 21:00 la 22,2 grade la 21:30, apoi a revenit la 16,1 grade o jumătate de oră mai târziu.

În ambele cazuri, salturile au stabilit temperatura maximă a zilei – indicatorul pe care se bazează unele pariuri de pe Polymarket.

Laurent Becler, purtător de cuvânt al Météo-France, a declarat că serviciul a contactat poliția după ce a observat discrepanțele în datele de temperatură. A refuzat să comenteze mai mult, spunând că ancheta este în curs.

Hallali a spus că, după primul incident, experți și comentatori de pe forumul meteorologic francez Infoclimat au început să caute explicații. Au fost avansate diverse teorii, inclusiv eroarea umană. Dar după al doilea salt, comentatorii s-au concentrat pe pariurile neobișnuite de pe Polymarket.

Sumele pariate pe 6 și 15 aprilie au fost cu sute de mii de dolari mai mari decât în zilele obișnuite din această lună.

Nu este prima dată când pariuri ciudate pe piețele de predicții ridică acuzații de tranzacționare pe baza unor informații privilegiate.

Joi, un soldat din forțele speciale ale armatei americane care a participat la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro în ianuarie a fost inculpat pentru că a folosit informații clasificate ca să parieze pe evenimente legate de Venezuela, câștigând peste 400.000 de dolari pe Polymarket. La sfârșitul anului trecut, un alt parior de pe platformă a câștigat aproximativ 300.000 de dolari pariind pe grațierile de ultim moment ale președintelui Joseph R. Biden Jr., înainte de părăsirea mandatului.

Polymarket nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Deși platforma obișnuia să lege unele pariuri de temperaturile înregistrate pe Charles de Gaulle, în această săptămână, după ce Météo-France a depus plângerea, platforma a început să folosească temperaturile de pe un alt aeroport din apropierea Parisului, Paris-Le Bourget, conform pariurilor recente de pe site.

Reprezentanții aeroportului Charles de Gaulle au refuzat să comenteze, precizând doar că ancheta este în curs. Poliția aeroportuară a refuzat, de asemenea, să comenteze. Parchetul din Bobigny, care instrumentează cazul, a refuzat să răspundă la întrebări despre anchetă, dar a precizat că nu a fost depusă nicio plângere împotriva Polymarket.

În ceea ce privește modul în care instrumentele ar fi putut fi manipulate, online au fost avansate mai multe teorii, inclusiv utilizarea unui uscător de păr sau a unei brichete. Hallali a spus că precizia saltului din 15 aprilie sugerează utilizarea unui dispozitiv portabil de încălzire calibrat, deși a refuzat să speculeze ce tip anume.

„Piețele se extind în orice domeniu în care un rezultat poate fi observat, măsurat și validat”, a spus el. „Pe măsură ce aceste piețe se înmulțesc, crește și suprafața expusă manipulării.”