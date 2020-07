Andrea Bocelli mărturisește că se simte umilit de regulile COVID-19 impuse în Italia. "Nu am comis vreo crimă"

"Nu am putut să părăsesc casa, cu toate că nu am comis vreo crimă", a dezvăluit artistul. Comentariile lui i-ar putea surprinde pe mulți, ținând cont de faptul că, în timpul stării de urgență, Bocelli a devenit un simbol al unității naționale.

Bocelli și familia lui, victime ale infecției cu coronavirus

Pe mulți i-ar putea pune pe gânduri ceea ce a spus artistul, mai ales că el și familia lui au fost infectați cu coronavirus în luna martie. Mărturisirea a fost făcută chiar de către celebrul tenor italian, pe pagina sa de Facebook.

Bocelli a declarat că a făcut o formă mai ușoară a bolii COVID-19, iar, după ce s-a vindecat, a donat plasmă.

Andrea Bocelli a povestit că a fost testat pozitiv în luna martie și că a preferat, atunci, să păstreze secretă boala.

”Pandemia care a zguduit lumea m-a afectat, deși mai ușor, pe mine și pe alți membri ai familiei mele. Din respect față de cei pentru care infectarea cu virusul a avut consecințe mai grave am decis că ar fi mai bine să nu împărtășesc veștile. Nu am vrut să îmi alarmez inutil fanii și am preferat să protejez și confidențialitatea familiei mele”, a scris Andrea Bocelli pe pagina sa de socializare.

În Duminica Paștelui, Andrea Bocelli a cântat singur în fața unei catedrale din Milano, iar spectacolul său muzical a fost transmis live pe internet pentru cetățenii care îl ascultau de acasă. Concertul s-a numit Muzică pentru Speranță.

"Nu e corect să stau în casă la vârsta mea"

Artistul de 61 de ani a făcut o serie de declarații referitoare la restricțiile impuse în pandemie la o conferință ținută în Senatul Italiei, la care au participat politicieni din opoziție. Bocelli a spus că a fost de acord cu acele reguli extreme fiindcă "nu cred că a fost corect și benefic sănătății mele să stau în casă la vârsta mea".

"Am nevoie de soare și de vitamina D", a mai spus artistul. Bocelli a sugerat că cetățenii ar trebui să refuze să respecte acele reguli.

„Deci, pentru ce era tot acest simț al gravității? Să refuzăm să respectăm această regulă. Hai să citim cărți, să ne mișcăm, să ne cunoaștem între noi, să vorbim, să dialogăm”, a mai spus Bocelli.

Coronavirus în Italia

Măsurile de restricție majore din Italia sunt aplicate acum doar la nivelul anumitor regiuni unde există focare de COVID-19. Purtarea măștilor este obligatorie în mijloacele de transport în comun, magazine și alte spații închise, iar distanțarea socială se cere în spațiile publice.

Teatrele și sălile de concerte vor fi redeschise. În spațiile închise vor fi primite doar maximum 200 de persoane, iar în aer liber maximum 1.000 de persoane.

În Italia, până în momentul de față, au fost înregistrate 246,488 de infectări cu coronavirus și 35.123 de decese. S-au vindecat până acum 198.756 de oameni.