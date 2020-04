Andrea Bocelli va susține un concert special de Paștele Catolic, în Domul din Milano

Concertul va fi transmis live, exclusiv pe canalul de Youtube al câtărețului. Show-ul va începe duminică,12 aprilie, la 19:00 ora Italiei, iar printre melodiile așteptate se numără „Ave Maria” și „Sancta Maria”.

„Anul acesta, Paștele va fi diferit pentru noi toți. Bucuria și liniștea care vin odată cu acestă zi ne-au fost luate de pandemie. Sunt sigur că vocea extraordinară a lui Bocelli va fi ca o îmbrățișare puternică pentru noi toți, îmbrățișare care va încălzi inima orașului Milano”, a declarat primarul din Milano, Giuseppe Sala.

On Easter Sunday at 6PM UK, by invitation of the City and of the Duomo Cathedral of Milan, Italian global music icon Andrea Bocelli will give a solo performance representing a message of love, healing and hope to Italy and the world.



