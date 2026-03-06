Andrej Babis rămâne cu imunitate parlamentară. Legislativul ceh respinge cererea procurorilor

Andrej Babis. sursa foto: Hepta

Parlamentul Cehiei a respins, joi, cererea de ridicare a imunității parlamentare pentru prim-ministrul Andrej Babis și pentru președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura, decizie care îi protejează pe cei doi de eventuale proceduri penale, relatează AFP, citată de Agerpres.

Andrej Babis, om de afaceri miliardar și lider al unui important conglomerat chimic și alimentar, este vizat într-un dosar de fraudă privind utilizarea unor subvenții europene. În același timp, Tomio Okamura este acuzat de incitare la ură.

Din totalul de 200 de parlamentari ai statului membru al Uniunii Europene și NATO, 104 au votat împotriva ridicării imunității celor doi.

Actualul executiv de la Praga, format în urma alegerilor din octombrie și instalat în decembrie, este compus din partidul ANO al lui Babis și două formațiuni politice eurosceptice aliate: SPD, partid de extremă dreapta, și Partidul Automobiliștilor.

Andrej Babis, în vârstă de 71 de ani și originar din Slovacia, este cercetat într-un caz de presupusă fraudă datând din 2007, care are legătură cu o fermă deținută de el la sud de Praga.

Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi fost temporar scoasă din conglomeratul său agroalimentar și chimic, Agrofert, pentru a deveni eligibilă pentru o subvenție europeană destinată întreprinderilor mici, în valoare de peste două milioane de dolari, după care ar fi fost reintegrată în grup.

Considerat a șaptea cea mai bogată persoană din Cehia, cu o avere estimată de revista Forbes la aproape patru miliarde de dolari, Babis a fost judecat de două ori în acest dosar și achitat de fiecare dată. Ambele decizii au fost însă ulterior anulate de instanțe.

Revenit în funcția de prim-ministru în decembrie, după ce a mai ocupat acest post în perioada 2017–2021, Babis a respins acuzațiile formulate împotriva sa și a susținut în Parlament că dosarul are motivații politice, fiind „o încercare de a răsturna rezultatul unor alegeri democratice”.

„Dacă nu aş fi intrat în politică, nimeni nu ar fi auzit vorbindu-se vreodată de Cuibul Berzei”, denumirea fermei sale.

La rândul său, Tomio Okamura, cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva imigrației, este anchetat pentru incitare la ură după distribuirea unor postere considerate rasiste în campania pentru alegerile europene din 2024. El a respins acuzațiile, afirmând că acestea sunt „fabricate”.

Guvernul condus de Andrej Babis a fost contestat încă de la instalarea sa la putere. În ultimii ani, zeci de mii de persoane au participat la proteste în mai multe orașe din Cehia pentru a critica politicile executivului.

Printre deciziile controversate ale guvernului se numără reducerea sprijinului acordat Ucrainei, afectată de război, dar și apropierea politică de Ungaria și Slovacia. Liderii celor două state, Viktor Orban și Robert Fico, sunt considerați aliați de lungă durată ai lui Babis.

Mișcarea civică independentă „Un milion de momente pentru democrație”, care a mobilizat aproximativ 250.000 de persoane la un protest împotriva lui Babis în timpul primului său mandat, a anunțat organizarea unei noi manifestații de amploare pe 21 martie.