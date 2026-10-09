Anglia are şi ea un "Dorel". Un nou refugiu pentru pietoni a îngustat benzile unui drum, iar autobuzele nu pot trece

Anglia are şi ea un "Dorel". Un nou refugiu pentru pietoni a îngustat benzile unui drum, iar autobuzele nu pot trece. Sursa foto: Facebook/Cllr James Poland

Anglia are şi ea un "Dorel", care a dat peste cap circulația într-un comitat din centrul țării. În timpul unor lucrări de modernizare a fost amenajat un nou refugiu pentru pietoni, însă acesta a îngustat atât de mult drumul încât autobuzele nu au mai putut trece în siguranță, relatează BBC. James Poland, consilier al zonei, a catalogat situația drept "un haos total". Potrivit acestuia, locuitorii au fost nevoiți să suporte aproape trei luni de restricții, pentru ca intersecția să fie în cele din urmă redeschisă, însă, acum, autobuzele nu pot circula pe acolo fără riscuri.

Autobuzele au fost retrase din centrul unui sat din Leicestershire, după ce un nou refugiu pentru pietoni a îngustat carosabilul atât de mult, încât, acestea nu mai puteau trece.

Conform sursei citate, refugiul pentru pietoni a fost instalat pe Rearsby Road, în Queniborough, ca parte a unor lucrări de modernizare a intersecției, finalizate sâmbăta trecută.

Cu toate acestea, compania Arriva Midlands a declarat că noua configurație a drumului nu a lăsat suficient spațiu pentru ca autobuzele sale să treacă în siguranță, fără să urce pe trotuar.

Oficialii responsabili de drumuri din cadrul Consiliului Comitatului Leicestershire au precizat că lucrările au fost realizate de contractori ai dezvoltatorului David Wilson Homes, însă proiectarea "nu s-a dovedit a fi corectă".

James Poland, consilier județean pentru sat, a descris situația drept "un haos total".

David Wilson Homes a declarat pentru BBC că se va întâlni miercuri cu reprezentanții consiliului local pentru a discuta despre o soluție și pentru a implementa modificări la intersecție cât mai curând posibil.

James Poland a mai transmis că i-a avertizat pe oficialii responsabili de drumuri din cadrul Consiliului Comitatului Leicestershire că noul refugiu va face Rearsby Road impracticabil pentru autobuzele de mari dimensiuni, însă avertismentul său nu a fost ascultat.

"Sunt foarte furios din cauza a ceea ce s-a întâmplat aici", a menţionat acesta în timpul declaraţiilor.

Ulterior, el a mai adăugat: "Eu și alții am avertizat în mod repetat că noua configurație a drumului părea prea îngustă pentru autobuze și am cerut în mod expres autorităților responsabile de drumuri să se asigure că un autobuz de dimensiuni normale poate efectua virajul în siguranță.

Mi s-a spus că acest lucru va fi posibil. Acum știm că nu a fost așa. Pur și simplu nu este acceptabil ca aceste avertismente să nu fi fost analizate în mod corespunzător. Locuitorii au suportat aproape trei luni de perturbări, doar pentru ca intersecția să fie redeschisă, iar autobuzele să nu o poată folosi în siguranță".

compania Arriva Midlands a anunțat că a retras liniile 5 și 5A de pe acea porțiune a traseului, în timp ce colabora cu responsabilii pentru infrastructura rutieră din cadrul Consiliului Comitatului Leicestershire pentru a găsi o soluție.