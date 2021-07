Anglia redeschide granițele, însă doar pentru vaccinați, începând cu 2 august. Fără carantină pentru călătorii din Europa și SUA

Deși carantina a fost eliminată, rămâne obligativitatea prezentării unui test negativ Covid efectuat înainte de intrarea în țară.

Ministrul Tansporturilor, Grant Shapps, este cel care a făcut anunțul pe Twitter.

”Sprijinim reunirea persoanelor care locuiesc în SUA și în țările europene cu familia și prietenii lor din Marea Britanie”, se arată în postarea acestuia.

We're helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK ?



From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they're fully vaxxed ?