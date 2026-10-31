Anunțul lui Rubio, cu miză majoră și pentru România: SUA analizează propuneri pentru o încetare a focului în Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 21:30 31 Oct 2026 Modificat la 21:30 31 Oct 2026

Marea Neagră a devenit o zonă în care navele comerciale sunt frecvent atacate. Sursă foto: Profimedia Images

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat sâmbătă că există un interes tot mai mare din partea comunităţii internaţionale pentru facilitarea unei încetări a focului limitate în Marea Neagră, cu scopul de a asigura transporturile neîngrădite de energie şi cereale dinspre Rusia şi Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Rubio a precizat, în cadrul unei conferinţe de presă în marja reuniunii G20 de la Atlanta, că SUA analizează propuneri venite din partea Turciei şi Indiei pentru a debloca transporturile de cereale.

„Această situaţie ameninţă securitatea alimentară la nivel mondial, precum şi, într-o anumită măsură, securitatea energetică", a spus Rubio.

„Ne dorim să realizăm acest lucru. Nu pune capăt războiului, dar, cel puţin, soluţionează un aspect specific al acestuia".

Sâmbătă, la Istanbul, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat la rândul său Rusia şi Ucraina să acţioneze „în mod responsabil" în Marea Neagră - zonă în care navele comerciale sunt frecvent atacate - într-o declaraţie făcută publică în urma unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a consemnat AFP.

„Este clar că atacurile asupra navelor civile şi acţiunile care duc la o escaladare suplimentară a tensiunilor în Marea Neagră nu servesc intereselor nimănui", a declarat Erdogan.

„Nu putem accepta, sub nicio formă, aceste atacuri, indiferent de cine le comite sau de justificările invocate. Facem apel la toate părţile să acţioneze în mod responsabil în această chestiune".

„Am convenit astăzi cu preşedintele Erdogan să lucrăm la coridorul pentru cereale din Marea Neagră", a declarat la rândul său Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă, făcând referire la pactul din 2022 cu Rusia care a permis exportul în siguranţă al anumitor produse agricole din Ucraina, notează EFE.

„Turcia susţine măsurile menite să asigure navigaţia în siguranţă în Marea Neagră", a adăugat liderul ucrainean, în urma întâlnirii sale cu Erdogan la Palatul Dolmabahce din Istanbul.